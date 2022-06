Compromís se desmarca del anuncio del Consell de la Generalitat y rechaza el tranvía Gandia-Dénia

El grupo municipal de Compromís Més Gandia Unida sorprendió ayer en el pleno corporativo de esta ciudad al desmarcarse abiertamente de la idea anunciada por la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, sobre la construcción de un tranvía entre las ciudades de Gandia y Dénia.

En ese mismo pleno el resto de los partidos políticos respaldaron una declaración institucional en la que no solo apoyan la construcción del tranvía, sino también del llamado Tren de la Costa, que es una doble vía férrea de altas prestaciones desde València a Alicante.

Durante el debate de esa declaración, el portavoz de Compromís, Josep Alandete acusó al PP y al PSOE de ser «incapaces de solucionar desde el Gobierno central la vergüenza que supone que la Safor y la Marina Alta sean las únicas comarcas de toda Europa sin ferrocarril», y añadió que el Gobierno del Estado «no tiene intención de cumplir con sus deberes y obligaciones con los habitantes del País Valenciano».

El portavoz de Compromís indicó que el proyecto del tranvía, que según los datos que baraja la Generalitat podría estar operativo en siete años, «es otro anuncio electoralista para esconder la incapacidad del Gobierno central a la hora de ejecutar el Tren de la Costa o invertir en la red de Cercanías».

«Vamos a hacer un tranvía Gandia-Dénia con el dinero de los valencianos, a pesar de que seguimos sufriendo una infrafinanciación del Estado. Como el Gobierno no nos hace ni el tren ni el tranvía y no nos devuelve lo que nos corresponde de nuestros impuestos, una vez más le tapamos las vergüenzas y lo pagamos nosotros».

«Mucho nos tememos que no tendremos ni tren ni tranvía porque aunque se nos venda que no son excluyentes, no será posible aprobar ningún trazado del tranvía que coincida, aunque sea parcialmente, con las reservas de suelo del tren en los diferentes planes urbanísticos de las poblaciones del trayecto. Y todo se olvidará, una vez más, cuando pasen elecciones. Al fin y al cabo, aigua en cistella», concluyó el concejal Alandete.

Durante el debate también el PP reprochó el retraso en los trámites para unir la Safor y la Marina Alta mediante tren, o tranvía, si bien todos los gobiernos, en Madrid y en València, han incumplido una y otra vez los propios anuncios sobre ese ansiado proyecto.