"La Sareb está utilizando el dinero que pagamos todos para echarnos a la calle"

«Queremos pagar el alquiler y no podemos porque no nos han dicho dónde. Eso es porque nos quieren fuera». Son las palabras de uno de los vecinos de un edificio ubicado en la calle Santa Isabel de la Font d’en Carròs que, si nada lo remedia, serán desahuciados el próximo mes de septiembre y se quedarán en la calle, algunos con menores a cargo.

La suya es la historia de una paradoja. Existen infinidad de ejemplos en los que se ocupan edificios enteros de forma ilegal y las familias viven allí a veces durante años y años pese a los intentos de los propietarios de echarles y la desesperación por no poder hacerlo (el caso del edificio de la calle Perú de Gandia, por ejemplo). En cambio, en este caso, en el que los inquilinos pagaban religiosamente sus alquileres, en menos de cuatro meses se puso en marcha y se resolvió un proceso judicial que se ha finiquitado con un señalamiento para echarles en tiempo récord.

Las afectadas eran, en principio, 34 familias, aunque muchas de ellas, al recibir la sentencia, ya se han buscado una alternativa y se han marchado, así que solo queda una decena, lo que suman alrededor de 30 vecinos y vecinas. El edificio era propiedad de una constructora. Ante la imposibilidad de vender los más de 40 inmuebles que levantó, decidió ofrecerlos en alquiler a través de varias empresas.

Los arrendados firmaron contratos por 7 años a razón de entre 300 y 350 euros al mes por pisos de entre 60 y 90 metros cuadrados. Además, abonaban un seguro de impagos que, a los dos años sin faltar a ningún recibo, permitía la renovación automática del alquiler. La operación la formalizaron a través de varias inmobiliarias que las comercializaban y a las que pagaban el alquiler, de las que hoy no saben nada y ese ha sido el problema. La justicia considera que sus contratos no tienen validez porque no hay documentación que acredite el vínculo entre las cuatro inmobiliarias y las empresa constructora. Así lo dice la sentencia.

En el edificio convivían familias de todo tipo. Personas solas con menores a su cargo, jubilados, jóvenes que se establecen en su primera vivienda, etc.

«En noviembre del año 2021 recibimos una notificación para que acudiéramos al juzgado con los contratos y con recibos de luz y agua que acreditaran que vivíamos allí», explica uno de los propietarios. Sin más explicación y con incertidumbre, acudieron a la cita y solo entonces se enteran de que el edificio ya no era propiedad de la constructora, sino de la Sareb. Y llegó el jarro de agua fría: La entidad les quería fuera del edificio.

Para ello, denunció a cada una de las familias, que se vieron envueltas en un juicio que tuvo lugar a principios del pasado mes de marzo, apenas cuatro meses después de la notificación. Unos pocos días después conocían la sentencia: deben marcharse el 6 de septiembre próximo.

Esa decisión ha dejado en «shock» a muchos de los afectados, que habían montado su vida familiar entorno a esa vivienda. «Yo vivo aquí con mi hija, que tengo la custodia compartida y la niña está escolarizada aquí. Si ahora me tengo que ir, ¿qué hago, la saco del colegio ahora que ya tiene a sus amigos y amigas?», se pregunta uno de los afectados. Es el caso de varias familias más cuyos hijos acuden a clase en la Font.

A la incertidumbre de qué ocurrirá con ellos si finalmente no se resuelve su situación se suma la dificultad de encontrar una alternativa. «No hay pisos en la Font d’en Carròs para alquilar», señalan. Y si los encuentran tienen precios que no pueden pagar. A esto se suma otra dificultad: «A nosotros nos dieron los pisos vacíos, hasta las bombillas tuvimos que poner. Si no encontramos otro que esté vacío, cosa complicada, ¿qué hacemos con todos lo que tenemos aquí si nos vamos?», lamentan.

Actualmente no abonan el alquiler porque no les dejan. «Hemos intentado contactar con la Sareb, les hemos dicho que nos den un número de cuenta para pagar pero no nos hacen caso», explican varios de los vecinos.

Aseguran que «lo que quieren es que compremos los pisos y nos marchemos pero es que tampoco quieren escuchar nuestras ofertas», señala el chico que

Existe preocupación, claro, pero también indignación y cabreo. «Lo peor de todo es que la Sareb, que se sostiene casi con nuestro dinero está utilizando nuestro propio dinero para echarnos».

Lo que ahora reclaman las familias alquiladas es que la Sareb «nos deje cumplir nuestros contratos y cuando venzan, si quieren, nos vamos».

El ayuntamiento y la PAH ayudarán a las familias

El alcalde de la Font d’en Carròs, Pablo Puig, aseguró ayer que conoce el caso del edificio de la calle Santa Isabel. Aunque reconoce que es una situación «difícil», asegura que desde el consistorio van a hacer «todo lo posible» por evitar el desahucio. Para ello, contactará con la Conselleria de Vivienda para pedir ayuda e intentar encontrar una solución. A la causa también se ha sumado la PAH. En nombre de su portavoz, Joan Cogollos, asguran que «vamos a luchar»