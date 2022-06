La urbanización de equipamientos privados y ocio de la playa de Gandia se retrasa a fin de año

Hay procesos administrativos que bien podrían considerarse malditos por la larguísima lista de infortunios que han tenido que superar para salir adelante. El de la urbanización de Equipamientos Privados de la playa de Gandia, también conocida como zona de ocio, es uno de ellos. Porque si los trabajos debían terminar antes de las vacaciones de verano, ahora esa finalización se vuelve a a aplazar hasta final de año.

Es lo que acaba de aprobar la Junta de Gobierno de Gandia a petición de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecuta esta actuación de más de 8 millones de euros y que permitirá disponer de suelo para construir en una franja de 174.000 metros cuadrados situada a ambos lados del Club de Tenis y junto a la carretera de la playa.

El motivo de este retraso, que supone en realidad la tercera prórroga que el ayuntamiento concede a la UTE, es que todavía no se han tramitado los proyectos para la ejecución de la infraestructura que suministrará energía eléctrica a ese espacio. La causa no es imputable a las empresas que realizan las obras y por ese motivo el ayuntamiento ha tenido que autorizar la prórroga, de cuatro meses, lo que supone que la urbanización no estará acabada al menos hasta finales de este año. La UTE apunta a «finales de octubre», si bien eso dependerá de que desde ahora se tramiten los expediente para la infraestructura eléctrica para retomar las obras.

La urbanización de Equipamientos Privados de la playa de Gandia constituye, junto a la del polígono de Sanxo Llop, una de las más gafadas de Gandia. Su tramitación se inició hace cerca de quince años, cuando el ayuntamiento planteó su necesidad para poder ubicar allí no solo establecimientos necesarios para el suministro a la playa, como supermercados o gasolineras, si no también para que sus parcelas se fueran llenando de locales de ocio, como pubs o discotecas, que, debidamente alejadas de los edificios residenciales, causaran menos molestias.

Todos los gobiernos locales, desde 2009, han intentado acelerar primero los trámites y después las obras, pero las alegaciones de unos y los recursos judiciales promovidos por otros impidieron acometer con garantías todo el proyecto hasta hace dos años.

Hasta ahora el último escollo era la necesidad de acometer, en paralelo, las obras del depósito para captar el agua de las tormentas que reducirá el riesgo de inundación de esta urbanización y de otras áreas urbanas de la playa, pero ahora acaba de surgir la del suministro eléctrico, que tanto la UTE adjudicataria como el ayuntamiento confían superar lo antes posible.

Varios promotores esperan desde hace años a que se puedan tramitar sus licencias y poder iniciar las obras, porque hay interés en construir, entre otros locales, un gran supermercado y una gasolinera.