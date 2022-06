Muntanyes de llegenda

L’estiu a les portes, amb el regal del temps de descans, de passeig o de lectura, amb una propera naturalesa, amb tota la seua força, disposada a animar-nos a conéixer-la, a estimar-la. En la nostra terra, les muntanyes tanquen l’immens escenari de la terra i el mar. Són una invitació a anar més enllà, a avançar per sendes que van pujant i pujant entre els pins i, ben prompte, entre el matollar. En alguna revolta del caminoi el paisatge anirà obrint-se com un mural pintat per alguna mà gegantina. Tot s’hi torna diferent, com si arribarem en un món nou, sempre envaït pel silenci. Tot invita a reposar un instant, a deixar-se perdre en la immensitat que s’endevina més enllà de la carena, com un anunci d’un misteri que caldrà aclarir si volem encara anar més amunt. És l’instat escollit per a perdre’s en els camins de la fantasia, de la transformació de tot allò que és immediat, com han fet els poetes, tan sols amb la màgia de les paraules, que van transformant pedres i arbres en palaus altius, on la vida és intensa com una permanent aventura.

A vegades, la senzillesa i humilitat d’algun amic de les paraules, fa oblidar els seus encanteris, el seu bon ofici de transformar les serres llunyanes, les valls amagades, els camins esborrats, en llocs plens de vida autèntica i també literària. Un d’aquells d’alquimistes, quasi oblidat, va ser Josep Mascarell i Gosp (1910-1977), l’entusiasta cantor de la serra de la Safor, des de la seua Vilallonga familiar, estimada com un paradís on retornar, una i altra vegada, a pouar il·lusions i certeses per a bastir una existència plena i digna. En els anys difícils de la llarga postguerra, després del treball de cada dia a València, mentre evocava el seu particular paradís, transfigurava el paisatge estimat en una realitat viva, amable, oberta a tots els vents de l’existència. Així les seues aproximacions literàries es van fer veu lírica en els poemes de Baladre, de 1959, i trama narrativa en De la vall al cim, de 1957, on la serra de la Safor ascendia al regne de la fantasia, amb la corona de tantes paraules escollides d’entre la rica ofrena de la llengua popular, com havia fet, uns pocs anys abans, l’alcoià Joan Valls i Jordà en la seua Cançó de Mariola.

La muntanya, en l’obra de Mascarell, s’hi convertia en una paràbola de la vida. Entre tanta bellesa, misteriosament austera i alhora esplèndida, la muntanya abraçava amors naixents, amors plens i definitius, sofriments amagats, gelosies i odis, el descobriment de la mort, la por real i la imaginària, la lluïssor del perdó i l’amistat, l’esperança d’una nova vida, tot en la companyia de la realitat transformada en llegenda, com la de l’últim roder, traït pel cosí, o la de l’Esvirà de Sant Jordi, amb «la petja del cavall, la ferradura, amb la seua llarga relliscada sobre la dura pedra del camí», repetida cada any per als qui de cor continuen creient en la fantasia i les seues meravelles. Contes i llegendes, a més, enjoiades pels infinits tresors d’una llengua rica i saborosa, revestida per la dignitat de la roba de la senzillesa, sense afectació ni ostentació, confeccionada pel treball del temps, pels costums del passat.

Encara, entre tantes sorpreses, davant dels nostres ulls s’obrirà tota una geografia del sentiment, com un mapa prodigiós que dóna nom a cada tret de la fesomia de la muntanya. Els noms han nascut de la identificació amb les sendes trepitjades, amb la remor dels vents o el cant de l’aigua i dels ocells, amb les flaires de plantes i fruits, mentre el paisatge va creixent mentre s’avança cap al cim, dibuixat sobre un fons blau o mig amagat entre la grisor de les boires. És el moment de la recitació pietosa de la lletania dels indrets batejats per llunyanes tradicions, com els corrals de la Bassa o de la Creueta, l’estranya Finestra, el cimal de la Malla Verda, les fontetes de la Pedra de l’Heura i dels Terrers Blancs, el cingle del Molló o el tossal Redó, l’altiplà de la Llacuna, el riu d’Alcoi i el Racó del Duc, i tantes i tantes invocacions més, acompanyades pels ecos de les veïnes serres de la Cuta, de les Majones, de l’Orxa o de l’Almirall.

Potser així, pels imaginats camins de muntanya, naixeran els projectes de fer algun dia realitat tantes meravelles en la bona companyia dels llibres d’altres temps que han guardat generosament personatges i llocs, també, per si algun dia, mentre els caminants s’esforcen per avançar per sendes desconegudes, hi troben la marca de la ferradura d’un cavall misteriós sobre una roca o un esfilagarsat mocador d’una promesa d’amor, com un adéu que els ecos estranys de valls i carenes han anat repetint d’any en any i que encara continuen arribant al fons de l’esperit.