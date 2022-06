Gandia felicita a su campeona

El Ayuntamiento de Gandia ha ofrecido una más que merecida recepción a una de sus ciudadanas más laureadas en el mundo del deporte: la voleibolista Paola Martínez Vela. El alcalde, José Manuel Prieto, el vicealcalde, Josep Alandete, y la concejala de Deportes, Lydia Morant, han felicitado a la supercampeona de voleibol por los éxitos alcanzados en la temporada 2021-2022.

Paola ha sido campeona de Liga y de la Copa de la Reina y subcampeona de Europa con su equipo, el Club Voleibol Haris de La Laguna (Tenerife), además de campeona de España universitaria con el equipo de la UCAM Murcia.

Comentaba Martínez Vela en el acto celebrado en el despacho de la alcaldía que «todos los éxitos son especiales. La Copa ha sido mi primer título y nunca se olvida, pero el subcampeonato de Europa, sin duda, ha sido lo más especial de todo. No sé cuando se va a repetir ese escenario contra ese rival o si se repetirá, pero fue algo que cualquier niña pequeña sueña con jugar. Hacía muchos años que un equipo español no jugaba una final europea de clubs. Y la liga ha sido preciosa, ya que la hemos cerrado de la mejor manera posible en un partido de infarto y encima en casa con nuestra gente. El campeonato de España universitario también me ha hecho ilusión».

Paola, que ahora pasa sus vacaciones de verano en el Grau junto a su familia, no sabe dónde jugará la próxima temporada. «El mercado está abierto», destaca, pero lo que «tengo claro es que no me voy a quedar en el CV Haris La Laguna».

Por su parte, el alcalde de Gandia, sitúa a Paola Martínez Vela como referente deportivo de la ciudad y un claro ejemplo de «cómo se puede llegar a la élite partiendo desde la base. La ciudad se siente orgullosa de ella».