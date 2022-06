Rafelcofer acull hui la primera edició del festival juvenil «Safor Fest»

Rafelcofer acull a partir de les 11 hores de hui, dissabte 18 de juny, la primera edició del «Safor Fest», un projecte emmarcat dins del programa de Corresponsals Juvenils i coordinat pel Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la comarca.

La iniciativa la conformen un total de 67 alumnes de tercer i quart d’ESO, Batxillerat i FP Bàsica de l’IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna, els IES Ausiàs March, Tirant lo Blanc, Maria Enríquez i Veles i Vents de Gandia, els IES Gregori Maians i Gabriel Ciscar d’Oliva, l’IES Montdúver de Xeraco, l’IES Vall de la Safor de Vilallonga i l’IES Joan Fuster de Bellreguard.

L’objectiu és que el poble es convertisca en l’escenari d’una trobada amb variades activitats gratuïtes per a la joventut de la comarca.

Les persones assistents podran gaudir, entre altres coses, dels tallers de ball, serigrafia, xapes o samarretes LGTBIQ+ de l’Espai Art, on es farà un mural col·laboratiu a càrrec de Rosa Fuster, així com de l’Espai de les Cultures, que comptarà amb storiestime’s diversos, o l’Espai Musical, on se celebrarà la «Holly Fest».

A més, hi haurà un Espai de Descans on es podrà jugar a jocs de taula i dinar i sopar als menjars organitzats per l’associació «Raboses de Rafelcofer».

A la pàgina web del Calaix Jove està disponible tota la informació sobre els horaris, la progamació, les activitats i el transport.