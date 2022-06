Salva Gregori, a quien muchos conocen por ser quien dispara las mejores imágenes que cada año ilustran el Foc i Flama, es un fotógrafo de indudable talento que no necesita reivindicarse. Por eso ha optado, en la magnífica primera exposición que realiza en Gandia, su ciudad, por reivindicar a los otros, a quienes se ponen ante su objetivo. Ellos y ellas son personas conocidas de Gandia y de la Safor que, de una u otra manera, están, integran o alimentan ese minoritario mundo llamado «de la cultura». Sin intención de realizar una crítica, solo por ese ánimo de homenaje del fotógrafo al fotografiado merece la pena el recorrido por la muestra, que reúne sesenta imágenes, una selección del trabajo realizado durante los últimos años.

En cierta medida son esos protagonistas del «mundillo» cultural, y un poco del político, los que ponen la cara, pero, como perfectamente se puede observar, Salva Gregori se encarga del cuidado del detalle y del resto de aspectos. Es decir, de convertir en atractiva, en arte, la figura de un personaje más o menos conocido.

El fotógrafo «dibuja» el entorno, la luz, el gesto que reclama a quien somete su rostro, su cuerpo o sus expresiones al arte de la congelación. Todo, por decisión propia, en blanco y negro, como queriendo reivindicar lo de antes, lo que fue o lo que algún día dejará de ser.

Nosotros, los de entonces, como Gregori ha querido que se titule esta exposición y el libro catálogo-editado para la ocasión, permite experimentar al menos dos impresiones al visitante que está más o menos al tanto de la vida social de su ciudad y de su comarca. La primera, la que surge espontáneamente de las neuronas, no es otra que el conocimiento del fotografiado o la fotografiada. «Esa cara me suena», alcanzarán a decir, al menos, la mayoría de quienes no acaben de identificar la figura humana que observan.

La segunda es más matizada, más modelada por el gusto de cada observador. Es la que llega unos segundos después, cuando se hace la reflexión a partir de la composición que inunda al espectador. Llega a fascinar cómo cada persona, o grupo, han querido responder a la exigencia del «retratista», quien confesó durante la inauguración de la colección que este proyecto le ha permitido conocer a muchas de esas personas con las que no guardaba ninguna relación.

Evidentemente Salva Gregori habría podido ampliar el título de la muestra y completar aquella frase de Pablo Neruda: «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos», porque el tiempo pasa para todos y algunos de quienes ahora miran al visitante ni siquiera están, y otros han cambiado mucho. Pero, pese al título, que nadie dude que, en su conjunto, esta es una galería del ahora mismo, de una parte de la Gandia que sigue palpitando. La mayoría de los que ahora están sometidos a la curiosa observación del espectador siguen haciendo cultura o siguen llenando de vida el día a día de esta ciudad.

La exposición, abierta la tarde del jueves en la sala Coll Alas de la plaza de l’Escola Pia de Gandia, permanecerá hasta el 31 de julio y, como dijo el autor, seguramente tendrá continuidad con otras caras y otros gestos, porque en eso de hacer fotografías Salva Gregori quiere seguir haciendo amigos, arte y, obviamente, generar cultura.