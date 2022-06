«He trabajado con Alícia Izquierdo toda la legislatura en un proyecto común y lo volvería a repetir»

¿Por qué quiere usted repetir como candidato a la alcaldía de Gandia por Compromís?

Porque pienso que el proyecto que encabecé en 2019 merece una continuidad, y la mejor es seguir con este equipo de trabajo, plural, transversal, abierto a la ciudadanía que ha sido la fuerza decisiva en nuestro ayuntamiento y que debe seguir siéndolo.

¿Realmente la situación interna en Compromís de Gandia está tan mal como muchos intuyen desde la calle?

Yo pienso que no. Compromís es una coalición y, en ese sentido, implica una cierta complejidad de la que carecen los partidos monolíticos. En nuestro caso siempre ha existido pluralidad y diálogo, y también diferencias, matices que, al final, se integran en el proyecto común, que no es otra cosa que situar a las personas como prioridad. En el caso de Gandia, mejorar la ciudad ahora mismo y para las próximas generaciones.

¿Por qué se afilia a Iniciativa del Poble Valencià justo en este momento?

Yo soy afiliado a Compromís, como adherido, desde su constitución, que es una figura que pretendía avanzar en la cohesión de todas las fuerzas que integran la coalición, pero llega un momento que eso no ha dado sus frutos y creo que la forma de seguir apostando por el proyecto es incorporándome a una de las fuerzas políticas importantes de la coalición. Porque Iniciativa es una fuerza en la que me siento representado.

¿Por qué a Iniciativa y no a Més (el antiguo Bloc)?

Porque es la mejor forma de fortalecer Compromís en la ciudad de Gandia y de contribuir a su crecimiento.

¿Cuestiones ideológicas?

Por cuestiones de pluralidad. Porque la misma constitución de la coalición Compromís es plural y Gandia requiere esa pluralidad para crecer como lo ha hecho en todo el país.

¿Teme un enfrentamiento en el seno de Compromís de Gandia?

No. ¿Por qué?

Porque parece evidente que Alícia Izquierdo también quiere ser candidata a la alcaldía y que eso está generando un enfrentamiento interno.

Los dos nos presentamos a primarias en 2019 y después le ofrecí el segundo puesto de la lista. Con Alícia Izquierdo he trabajado durante toda la legislatura en un proyecto común.

En algún momento, durante estos tres años de legislatura, como vicealcalde, ¿se ha sentido apartado?

¿Apartado?

Apartado en seno del Grupo Municipal, me refiero.

No. Tengo muy buenos amigos en el grupo. He estado trabajando codo a codo con Ferran Martínez, con Vicenta Ferrer exactamente igual, y he colaborado muy lealmente en este proyecto con Alícia, Nahuel González y el resto de componentes.

Defiende usted las primarias para elegir al candidato a la alcaldía, algo obvio, pero ¿por qué pide que sean, y uso sus propias palabras, lo más abiertas posible?

Porque siempre lo he pedido y esa es mi filosofía. Lo hice en el año 2019 y entonces se decidió que fueran cerradas, solo para militantes. Primarias abiertas es abrirse más a la ciudadanía, es una forma de representar mejor a nuestros votantes. Y también de atraer, de crear complicidades con la ciudadanía.

¿Es usted partidario de formar una candidatura municipal muy abierta en la que, además de Compromís, se incorporen otras fuerzas, como Podemos, verdes, EU...

Lo intenté en 2019, con muchas conversaciones para incorporarlos a la lista, por ejemplo con Podemos, y sigo pensando que la mejor fórmula es sumar. De la misma manera que creo que en Compromís caben todas las sensibilidades, también en esas candidaturas de izquierda, en la ciudad y el país, caben las fuerzas que defienden esos mismos objetivos.

¿Cómo lleva su relación con el alcalde de Gandia?

Es muy buena. Siempre la he tenido. Así era antes de ser alcalde y después.

El Pacte del Serpis, el del Gobierno de Gandia, ¿se está cumpliendo?

A rajatabla. De hecho, las pocas discrepancias que hemos tenido son por cuestiones que no estaban en el programa de gobierno y, además, han sido muy pocas. Creo que somos un gobierno responsable que trabaja por construir una ciudad amable y a la medida de la gente.

Quince concejales tiene el Gobierno de Gandia. ¿Haría ahora un pronóstico de cuántos serán tras las próximas elecciones?

Mi pronóstico es que volveremos a ser quince. La distribución entre las fuerzas no se la digo porque confío que sea mejor para Compromís.

Concluyo, señor Alandete, volviendo a Compromís. ¿Si usted es candidato a la alcaldía aceptaría a Alícia Izquierdo de número dos?

Por supuesto, lo hice una vez y lo volvería a repetir. He trabajado con ella y es un referente de nuestra candidatura.