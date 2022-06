El sueño compartido de Marta y Maria

El texto que tienen ahora mismo en sus manos pretendía ser la entrevista habitual que cada año este periódico realiza a las Falleras Mayores de Gandia. La cita era el pasado miércoles, ante el Ayuntamiento de Gandia, por la tarde y bajo un sol de justicia. Pronto quedó claro que de habitual no iba a tener nada. «Hola, venimos a poner una denuncia», decía Marta Millet Moreno al policía que custodia la entrada principal al edificio consistorial. «No, es broma», aclaraba al instante. La Fallera Mayor no tardó ni un segundo en mostrar su carácter abierto y el sentido del humor que atesora.

Primera pregunta: «¿Cómo te enteras que habías sido elegida Fallera Mayor?». Se ríe. Hace gestos para que pare la grabación: «Es que todos me preguntáis lo mismo». Fue emotivo, aunque ella misma se había ofrecido a ocupar el cargo. Lo hicieron personas de su comisión, la de Escola Pia, donde este año la fiesta será doble porque, además, celebra el 40 aniversario de su fundación. «Es una de las entidades con más tradición de falleras mayores de Gandia», señala Marta Millet. «Yo estaba en París cuando el padre de Maria (la Fallera Mayor Infantil), y Telmo Gadea (presidente de la FdF) me llamaron y me hicieron una broma», cuenta. «Me dijeron que llamaban de Europa Press para entrevistar a la Fallera Mayor de Gandia. Fue muy gracioso». Entonces se confirmaba para ella que había sido elegida porque, aunque había mostrado mucho interés por serlo «no se sabía lo que podía pasar», reconoce.

Explica que, desde que desde aquel día, «todo ha sido muy intenso». Se estrenó en el Concurso Internacional de Fideuà de Gandia, como es tradición en la ciudad cuando ninguna pandemia se entromete. Había sido presentada ante la asamblea de la Federació de Falles justo el día anterior. «También estuvo en la presentación de la Vendimiadora de Jumilla, en Murcia, de donde regresó encantada por poder conocer otras tradiciones. «La verdad es que estoy sorprendida», indica expresando que le encanta desempeñar ese papel.

Marta llega al cargo con un extenso currículum fallero a sus espaldas, entre lo que destaca haber formado parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor del 2022, Cristina García Lechuga. En ese grupo conoció a quien este año la acompañará a todo, la Fallera Mayor Infantil, Maria de Sanfélix. «Fue un año de corte maravilloso, especial porque mi fallera mayor y su fallera mayor infantil eran madre e hija. Hicimos una piña muy grande, también con las familias de la corte infantil». De hecho, dice que «las dos compartimos las mismas aficiones», algo que reafirma, a su lado, la propia Maria.

La foto que acompaña este reportaje está tomada en el balcón del ayuntamiento (por cortesía de Alcaldía), el mismo lugar desde el que ambas darán la bienvenida a las Fallas del 2023 con la Crida, en el mes de febrero próximo. Al acabar la sesión se acerca a los cuadros que cuelgan del despacho del alcalde, José Manuel Prieto. Los observa con detenimiento y le explica algunas cosas a Maria, la Fallera Mayor Infantl. Defecto profesional, puesto que se dedica profesionalmente al arte.

Amago de timidez

Al principio de la entrevista, Maria de Sanfélix Colomina se muestra comedida, hace un amago de timidez, algo que suele ser más normal en las niñas que ocupan el cargo. Sin embargo, no pasa mucho cuando empieza a mostrar su verdadera personalidad. Abierta y divertida, Maria tararea una canción en inglés a dúo con Marta. Juega con una botella de agua que tiene en la mano y se sube en varias ocasiones al alcorque de un gran árbol situado en la plaza de la Vila, detrás del ayuntamiento.

Cuenta, a modo de broma, que antes de aceptar el cargo de Fallera Mayor Infantil de Gandia preguntó si ella también podía salir al Festival Musical Infantil, su actividad favorita de cuantas se celebran a lo largo del año, al margen de la semana fallera.

«Tanto yo como la Corte de Honor tenemos un baile», explica. La actuación, además, se repite en todas las sesiones que se hagan del festival. Maria aprovecha para reivindicar que también la Fallera Mayor y la Corte de Honor puedan participar, algo que Marta aprueba.

Existe «conexión total» entre ellas, forjado a base de compartir actos en la Corte de Honor de 2022. Fue su hermano quien, ante toda su familia, le preguntó si quería ser la Fallera Mayor Infantil de Gandia. Aceptó, como es lógico, y no pudo contener las lágrimas de emoción.