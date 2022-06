Educació ambiental Conclou el programa «Xarxa Ecoescoles» als centres de Gandia

El programa municipal d’educació ambiental «Xarxa Ecoescoles» ha conclòs amb el lliurament de diplomes als centres educatius de la ciutat que han participat a l’edició d’enguany per part de la regidora de Gestió Responsable del Territori de l’Ajuntament de Gandia, Alícia Izquierdo, acompanyada de les titulars de Polítiques Educatives i de la Infància del municipi, Carmen Fuster i Liduvina Gil. L’objectiu d’esta iniciativa és apropar la natura a les aules d’una manera lúdica i creativa i conscienciar els més menuts i menudes a establir hàbits de vida sostenibles. El projecte compta amb 13 programes que abasteixen diferents temàtiques com, per exemple, el reciclatge, el consum de productes locals, o la importància de preservar la vegetació. Entre els centres educatius que han rebut el reconeixement es troben els instituts Ausiàs March, Maria Enriquez o Carmelites, i els CEIP Benipeixcar, Cervantes i Escola Pia, els dos últims presents a les fotografies de dalt.