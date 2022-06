Oliva Joan Vicens celebra els seus 100 anys

Joan Vicens, oliver més conegut per Joanet pels amics i familiars, va complir, el passat dijous 16 de juny, cent anys. Per celebrar-ho, tal com es veu a la fotografia, l’alcaldessa del municipi, Yolanda Balaguer, li va fer entrega el passat diumenge dia 19, del llibre «Oliva homenatge». D’altra banda, la regidora de Benestar Social, Yolanda Navarro, també present a la imatge, l’obsequià amb un ramell de flors. L’Ajuntament rememorà, així, tota una vida plena de dificultats, però tranqui-la durant els últims temps als quals Joan s’ha dedicat a treballar el seu hort. La gent que el coneix i el vol afirma que, encara hui en dia, raona com el que més i li llança «una forta abraçada».