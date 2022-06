Torna la Nit de Sant Joan

Després de dos anys de pandèmia, torna a la Safor la nit més curta i màgica de l’any: Sant Joan. Ho fa, a més, amb un ampli ventall d’activitats als pobles i ciutats de la comarca.

A Gandia la festa, que espera rebre milers de visitants, comença a les 22.30 hores amb l’espectacle «A-TA-Ka!», a càrrec de «Cal Y Canto Teatro». Des de la plaça Veles e Vents, l’agrupació recorrerà el Passeig Marítim amb milotxes de llum que ompliran el cel de les coreografies d’estos objectes voladors.

La batucada «Kum Kum Trà» eixirà al carrer a partir de les 23.15 hores, en companyia de la colla de «Dimonis Dimolí» del Grau de la ciutat. Precisament els últims seran els encarregats d’encendre, a les 24 hores, la tradicional Foguera enfront de l’hotel Riviera. Al mateix temps, es dispararà el castell de focs artificials a l’escullera Nord.

Per concloure esta celebració del solstici d’estiu, a les 24:15 hores començarà la música a l’escenari Ripoll, on actuarà el grup de versions dels anys vuitanta «Nebulossa», i l’artista multidisciplinària, Rocío Saiz, tot un referent al món LGTBIQ+.

Com a programació complementària, el dissabte 25, el passeig Marítim s’omplirà de milotxes gegants amb una exhibició de la mà de Milotxes Club. Este vol acrobàtic tindrà lloc d’11 a 14 hores i de 17 h a 20 hores.

La capital de la comarca no és l’única que retorna l’activitat d’esta jornada tan especial. A Bellreguard, per exemple, la festa comença a les 20 hores amb la cercavila a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Poble, que donarà pas a la hissada de banderes turístiques i les dansades del grup La Forca, programades per a les 20.30 hores.

A les 22.30 hores la companyia Sarganta Circ Inclusiu inaugurarà el festival de circ «Rodafam Arts» oferint als bellreguardins i bellreguardines un espectacle itinerant que recorrerà el passeig marítim del Mediterrani.

La foguera de l’Ajuntament es cremarà a les 24 hores, mitja hora abans de l’eixida del grup Trocamba Matanusca, que farà una actuació musical itinerant de nou pel passeig del Mediterrani.

A Guardamar, la Muixeranga de la Safor enceta la festa a les 19 hores. A les 20.30 hores actuarà el grup de danses Trapig i a les 22 hores tindrà lloc un sopar popular als carrers Molí i Crist Rei. A la platja, la batucada «El Comboi» omplirà de ritme el poble a partir de les 23 hores i a les 24 hores hi haurà un correfoc.

A Oliva, la regidoria de Festes ha organitzat la festa a la plaça Europa de la platja, on els i les assistents podran gaudir, a partir de les 24 hores, de la macrodiscomòvil «Cachondeo Party», així com de diverses activitats que inclouen un espectacle de confeti, foc, gelat, llança camisetes i molta animació.

En Tavernes de la Valldigna hi haurà, a les 20 h l’espectacle infantil Esto es Magia, amb Darío Piera, i a les 23 correfoc amb batucada.

Llocnou de Sant Jeroni enceta la vetlada amb un sopar de baix braç a les 21.30 hores, i botarà foc a la seua foguera a les 23 hores.

Potries també celebra esta especial nit. A les 20 hores del concert de cambra del grup «Riot Ensemble». A les 21 hores es farà el sopar popular al carrer Sant Joan Baptista, i a les 24 hores s’encendrà la foguera a l’aparcament de l’Aigüera.