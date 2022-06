Manuela Carmena obrirà la 39 Universitat d’Estiu de Gandia

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inaugurarà la trenta-novena edició de la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG) pronunciant la conferència inaugural d’enguany.

La magistrada i exvocal del Consell General del Poder Judicial s’ha caracteritzat per ser una gran defensora dels treballadors durant el règim franquista, època en la que va ser detinguda en diverses ocasions i formava part del bufet d’advocats laboralistes que va patir l’atemptat del carrer Atocha.

Durant molts anys va militar en el PCE i, després de la seua activitat com a jutgessa, va encapçalar la candidatura Ahora Madrid, amb la qual guanyà les eleccions i va ser l’alcaldessa de la capital espanyola, càrrec que va deixar fa tres anys quan no va poder formar govern local.

Hui en dia, continua sent tot un referent per a molts a la política nacional i, per esta raó, la UEG ha volgut comptar amb la seua presència. L’acte serà a les 20 hores del 18 de juny en la Casa de la Marquesa i consistirà en una xerrada que, en paraules de l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, és «més que necessària» perquè «urgix sentir veus d’una dona, demòcrata i feminista com ho és ella».

Sota el lema «En la cruïlla de l’avenir», la 39 UEG enfronta la vulnerabilitat dels sers humans que, als últims anys, s’ha vist amenaçada per virus, conflictes i l’escassetat energètica provocada en gran part per la invasió russa d’Ucraïna.

El lema d’enguany convida a imaginar el present com un encreuament de camins, una bifurcació en la qual la nostra espècie ha d’elegir si continuar anant per la mateixa direcció o construir un futur millor. «Estem en un punt marcat per la construcció d’una nova etapa de la història, una crisi en la qual hem de resoldre quina societat volem ser», comenta Esther Alba, vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València.

El programa de la UEG compta amb dues parts: una acadèmica, amb un conjunt d’interessants seminaris, i una altra cultural que omplirà la ciutat de propostes d’oci musical i teatral.

Drets lingüístics, sobirania alimentària, conflictes mediambientals o la igualtat de gènere són només alguns dels temes que es tractaran a les ponències programades. Entre els convidats estaran el dibuixant de còmics Paco Roca, que acaba d’inaugurar la seua exposició «Regreso al Edén» a la Casa de la Cultura de Gandia, o l’actriu i directora Rosana Pastor, que impartirà el seminari «El Berlanga que ens faltava».

A més, hi haurà un espai de reflexió i debat anomenat «Converses amb...», en el qual els i les assistents podran reflexionar i debatre sobre diferents temes amb diversos autors i autores de prestigi com, entre d’altres, la periodista experta en Migració i Tràfic de Persones, Helena Maleno, Octavio Salazar, jurista conegut pel seu treball sobre la lluita de gènere, o Amarna Miller, activista en drets femenins i autora de «Vírgenes, esposas, amantes y putas».

D’altra banda, les «Nits al jardí» portaran una extensa oferta musical a la Casa de la Marquesa, que serà escenari de grups com «El diluvi», «Holistiks», o els artistes Magalí Saré i Manuel Fortià. Tots els concerts començaran a les 21.30 hores perquè l’Ajuntament de Gandia, assegura el regidor de Cultura, Nahuel González, és conscient de la importància que té el descans del veïnat de Gandia.

Quant al teatre, l’obra «El desig de la joventut», a càrrec del projecte teatral europeu Escena Erasmus, tindrà lloc a les 22.30 hores del 14 de juliol al mateix espai que els concerts.

«És el moment de retrobar-nos amb la cultura, la reflexió, la vida acadèmica i l’ensenyament, però també amb els ciutadans i ciutadanes», explica la directora d’esta edició, Carme Melo, sobre la tornada a les aules després de dos anys fent els seminaris en línia.

La programació acabarà el 22 de juliol amb l’homenatge a Frank Zappa per part del grup «Spanish Brass». Tant les activitats acadèmiques com les culturals són gratuïtes però, per assistir als seminaris, cal inscriure’s a la pàgina web de la UEG.