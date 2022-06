Cuatro décadas construyendo Gandia

Quienes disfruten del Parc de Sant Pere, recorran la prolongación del paseo de les Germanies en el margen derecho del río Serpis, jueguen o presencien actividades en el pabellón del polideportivo, paseen por aquel distrito de Santa Anna tan diferente a cuando se llamaba Natzaret o simplemente anden por las calles y plazas peatonalizadas del centro de Gandia no sabrán que todos esos espacios tienen un denominador común: la mano del arquitecto Fernando Mut Oltra.

El técnico, que también tuvo su etapa como político, es esencia de Gandia y ahora, cuando acaba de jubilarse, aplica aquella máxima de que jamás nadie abandona lo que ama. Porque, en esas siempre ciudades inacabadas que surgen de las mentes de los arquitectos sigue impulsando proyectos que muy pronto dibujarán la trama urbana de su ciudad. Entre esas actuaciones futuras está la conformación de los nuevos espacios urbanos alrededor de la iglesia de Sant Nicolau y en los tinglados del puerto, en el Grau, o de la plaza Major de Gandia, que incluye las calles de les Carmelites, Jesuïtes, dels Arcs y plaza de la Vila.

De Bairén al Centre Històric

Contemplando la vista desde el Mirador del Serpis, otro de sus proyectos, Fernando Mut, que hace poco cumplió 70 años, va recorriendo la Gandia que ha contribuido a construir y se muestra especialmente satisfecho de lo realizado en el Castell de Bairén, una fortaleza abandonada durante décadas que con mucho esfuerzo se ha convertido, y seguramente lo hará más todavía, en un espacio visitable, próximo a los ciudadanos, desde donde no solo se puede apreciar una vista impresionante hacia toda la línea costera, que incluye el casco urbano y la playa, sino también pisar los restos, ahora recuperados, del recinto que dio origen a la ciudad de Gandia a partir de la conquista de Jaume I.

Con 38 años dedicados al ayuntamiento, Mut destaca, sobre todo, el periodo del alcalde Salvador Moragues, el hombre que, junto a otros concejales y técnicos, imaginaron y dibujaron sobre el papel gran parte de lo que hoy es Gandia, una ciudad que el arquitecto destaca «por la calidad de su espacio urbano». Eso, añade, es reconocido no solo por sus ciudadanos, sino también por la mayoría de los que la conocen o la visitan por primera vez. En el caso de la transformación experimentada en el Centre Històric, Mut expresa que «tal vez es la mejor» de cuantas se han llevado a cabo en la Comunitat Valenciana.

El hecho de que, ya jubilado, siga colaborando en proyectos que están en marcha o lo estarán en poco tiempo, revela que Fernando Mut se aplica para sí mismo aquella máxima de la «ciudad inacabada», es decir, el afán de no detener nunca la transformación para mejorar el municipio en el que desembarcó su padre, el no menos conocido doctor Tomás Mut, un traumatólogo llegado desde la vecina localidad de Sanet i Negrals, en la Marina Alta, que en los años sesenta del siglo pasado abrió la que fue una de las clínicas más populares de la ciudad.

En conversación con este diario, Mut no solo lamenta que la crisis económica surgida a partir de 2007 echara por los suelos algunos de los proyectos que trató de impulsar el entonces Gobierno local que él mismo dirigía junto al alcalde José Manuel Orengo, sino también que el ayuntamiento durante muchos años no haya puesto toda la ambición que merece la integración de las tramas urbanas de Gandia, el Grau y la Playa, ese gran espacio que, desde el punto de vista urbanístico, sigue dando una imagen caótica, de sucesión de zonas residenciales, industriales, agrícolas o de suelo protegido, atravesado por caminos, una vía férrea o el serpenteante trazado del barranco de Sant Nicolau. Y también lamenta que esta, su ciudad, no apostara con más ímpetu en la Mancomunitat de la Safor para ampliar el foco y concebir el desarrollo territorial en un ámbito comarcal. Son, evidentemente, «deberes» que Mut deja no solo a los actuales gobernantes, sino también a los técnicos y arquitectos como él.