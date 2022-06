La Festa per la Diversitat de Gandia continua a les 22.30 hores de hui, divendres 24 de juny, amb l’actuació de l’artista valencià Iván Zayas. El cantant compartirà l’escenari de la Plaça Rei Jaume I amb les drag-queen Pupi Poisson, Chumina Power, Drag Shík, Ferrxn i Pam Demia, així com amb el poeta Lluís Mosquera, i el monologuista Mir Blacksmith. L’influèncer Fran Tudela, més conegut com «Cabra Fotuda», conduirà l’espectacle.