La llaman la noche más mágica del año pero ese calificativo no está completo hasta que no finaliza y en los partes de los diferentes cuerpos de seguridad no aparece ningún incidente destacable. La comarca de la Safor volvía a vivir una Nit de Sant Joan tras dos años sin disfrutar de esta fiesta por la ya tan manida coletilla de "por culpa de la pandemia". Las playas volvieron a llenarse de gente, en algunos casos como en Gandia alrededor de hogueras y en otros como en Tavernes sin ellas debido al riesgo de incendio, para cumplir con el tradicional rito de mojarse los pies con las primeras olas del dia de Sant Joan.

El hecho, además, de que hoy sea festivo animó a muchísima más gente a acudir a disfrutar de una noche en la que moralmente se da inicio oficial al verano. Son muchas familias las que esperan a esa fecha del calendario para hacer su traslado al lugar de veraneo. En Gandia, tras la cena en la playa, ardió la gran hoguera oficial del ayuntamiento, previo el correfoc, que se celebró por la primera línea de la playa ante miles de personas. Todo se desarrolló sin incidentes destacables. La Policía Local registró 15 atenciones sanitarias durante la tarde noche y un coma etílico ya de madrugada. Además, impuso 8 sanciones por botellón y 12 por tenencia de drogas, gracias a que la unidad canina, con dos perros, estuvo actuando durante las horas en que estuvo en marcha el dispositivo. Un balance positivo teniendo en cuenta que había en la playa miles de personas. Gracias al trabajo de los agentes, pasada la 1 de la madrugada, los servicios de limpieza pudieron acceder a la playa para adecentarla de cara a la jornada festiva de hoy. En Tavernes de la Valldigna, la avenida de la Marina fue el escenario principal de la fiesta. Un correfoc recorrió toda la vía de norte a sur, culminando el espectáculo en la zona de la Puerta del Sol alrededor de la medianoche. Durante las horas siguientes no se atendió por parte de los agentes de la Policía Local ninguna incidencia destacable. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Josep Llàcer, explicó, además, que se produjo el atasco en la salida a la playa que otros años se generaba alrededor de las 00:30 de la mañana con personas que regresaban al pueblo, probablemente porque mucha gente ya está veraneando y también porque, al ser jornada festiva hoy, muchos decidieron retrasar su regreso.