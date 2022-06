Gandia no tendrá conexión mediante ferri con Ibiza este verano. El sueño del actual Gobierno local de recuperar este servicio que durante varios años operó Trasmediterranea hasta que la pandemia lo paralizó en 2020 y cuestiones empresariales de la firma hicieron que no se retomara, tendrá que esperar y no se cumplirá, al menos por ahora.

Así lo ha confirmado a Levante-EMV Rafael Tur, representante de la empresa Trasmapi, radicada en la isla de Ibiza, y que llegó a estudiar la posibilidad de operar ese trayecto, como anunció en su día el concejal de Turismo, Vicent Mascarell. Principalmente son dos los motivos por los que la naviera ha declinado asumir ese servicio. El primero es que el puerto de Sant Antoni de Portmany, que es el que está más cerca de Gandia y por tanto permitiría cubrir el trayecto en menos tiempo, no permite que atraquen barcos de más de 65 metros de eslora y el que la naviera tenía pensado para cubrir el trayecto tiene más de 70. Trasmapi adquirió el pasado mes de septiembre dos ferris rápidos a una empresa norteamericana quebrada y llegó a valorar la posibilidad de utilizar uno de ellos para cubrir el servicio Gandia-Ibiza pero superan el tamaño. Esa cuestión obligaría al barco a tener que llegar hasta el puerto de Ibiza, lo que suponen 21 millas más de trayecto. Eso se traduce, por una parte, en una hora más de viaje, lo que de entrada ya provoca que tenga que competir en peores condiciones con el servicio que ofrece Balearia desde Dénia en dos horas. A eso se le añade el precio del combustible, que, según Tur, «cuesta el doble que hace un año», por lo que el servicio no resultaría viable ni tampoco atractivo para el viajero, que encontraría otras opciones más económicas y un trayecto más corto. Pese a que a corto plazo Trasmapi no va a operar el servicio entre Gandia e Ibiza, la empresa no descarta hacerlo en un futuro, si las condiciones tanto en el puerto de Sant Antoni como del precio de los carburantes mejoran. La naviera, según pudo saber este periódico, llegó a mostrar interés ante la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para operar el servicio entre la capital de la comarca de la Safor y las Pitiusas. De hecho, llegó a haber intercambio de documentación y técnicos de la propia mercantil estuvieron en Gandia conociendo las instalaciones. En aquella visita, los representantes de Trasmapi vieron un handicap el hecho de que no exista una terminal de pasajeros, un espacio por el que poder embarcar, que los viajeros puedan hacer el check in, venta de billetes u otras cuestiones relacionadas con el servicio. Trasmediterranea llegó a presentar un proyecto para crear una terminal en uno de los tinglados, aunque finalmente no se materializó y los pasajeros embarcaban desde el propio muelle. Una carpa desmontable servía para chequear los billetes.