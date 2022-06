«Hace un mes estaba mal y hoy soy 2º de España, tengo la mínima europea y puedo ir al Mundial»

Quique Llopis Doménech es un valor seguro. Este fin de semana ha logrado la séptima medalla absoluta de su carrera deportiva con la plata de subcampeón de España de los 110 metros vallas durante el campeonato nacional al aire libre, que se ha disputado en la ciudad malagueña de Nerja.

El atleta de Bellreguard, perteneciente al CA Gandia Alpesa, volvió a ser segundo tras el navarro Asier Martínez. Tanto uno como el otro realizaron una grandísima final con 13,15 y 13,34 segundos respectivamente, pero no se computan las marcas porque corrieron con viento excesivamente favorable de 2,2 m/s.

Llopis, pese a todo, vuelve a demostrar que está entre los mejores de España en las vallas, completando un gran campeonato en el que también ha ganado una serie y su semifinal, esta con un crono de 13,42 que supone mínima de participación en el campeonato de Europa de Munich el próximo mes de agosto. Las semifinales sí se corrieron con viento legal.

La próxima cita del atleta entrenado por el gandiense, Toni Puig, es los días 2 y 3 de julio en Argelia, ya que forma parte de la selección que representa a España en los Juegos del Mediterráneo. Llopis atendió ayer a Levante-EMV todavía desde Nerja, desde donde iba a viajar en autobús a Lisboa en autobús y volar hacia Orán. El objetivo de Llopis en Argelia es pasar a la final, intentar hacer podio y mejorar marca como ha hecho en el campeonato de España absoluto.

Sobre su actuación en Nerja, el vallista saforense comenta que «fue una lástima lo del excesivo viento a favor en la final. Nos perjudicó por la marca, pero también porque incomoda a la hora de saltar las vallas. Es lo que hay».

Con la mínima europea ya asegurada, Llopis sabrá mañana si tiene opciones de ir al Mundial de Estados Unidos del mes de julio y el jueves se conocerá la lista de la selección española. «Soy optimista y creo que puedo estar entre los elegidos en ese ranking mundial».

Elogios al rival

El bellreguardí elogia el nivel de Asier Martínez, el único capaz de superarle en el Nacional: «está entre los tres mejores del mundo, pero también es verdad que yo me he perdido muchos entrenamientos por la lesión del pasado invierno y, aún así, estoy ahí. Estoy contento porque con un solo mes de entrenamientos no esperaba estas marcas. Es más, lo veía todo muy mal y creía que esta temporada no iba ni a correr y mira ahora: 2º de España, mínima europea y puedo ir al Mundial. Se lo dedico a mi entrenador, Toni Puig, y a mi fisio, Natxo Benítez, porque ellos han sufrido la lesión conmigo. Sin ellos y sin el apoyo de mi familia, no lo habría conseguido».