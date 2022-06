La científica Pura Muñoz Cànoves ha estat nomenada per unanimitat, en el ple municipal del passat dimarts, 28 de juny, Filla Predilecta de Miramar.

Cànoves és catedràtica de Biologia Cel·lular a la Universitat Pompeu Fabra, professora d’Investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i investigadora principal del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC).

El títol de Filla Predilecta reconeix la contribució científica d’esta veïna amb premis de gran prestigi en l’àmbit nacional i internacional com, entre altres, el «Premio Rey Jaime I 2019».

Cànoves és una ciutadana que, per mèrits propis, destaca de manera excepcional, amb una gran contribució a la investigació en benefici de tota la societat. Un fet que, sens dubte, és un honor per a Miramar.

El mes de maig passat va rebre, de mans dels Reis d’Espanya, el Premi Nacional «Santiago Ramón y Cajal de Biologia 2021», convocat pel Ministeri de Ciència i Innovació, que li atorgaren per la seua investigació al camp de les cèl·lules mare i la regeneració muscular.

En l’acte presidit per Felip VI i Leticia Ortiz, també van estar presents la Ministra de Ciència, la gandiana Diana Morant, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la pròpia alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.

«Este reconeixement serà otorgat en un gran acte públic on tots els veins i veïnes de Miramar podràn conéixer a Pura, així com el gran treball de recerca científica que està realitzant, una tasca que l’ha dut per tot el món», destaca Pilar Peiró.