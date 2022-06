Cinema a canvi de solidaritat

El Cinema Solidari d’Estiu torna als barris de Gandia el pròxim dijous 7 de juliol amb la projecció del títol infantil «Los Croods» al districte de Benipeixcar. Així ho han anunciat el regidor de Cultura, Nahuel González, i , Ausiàs Galbis, el representant de l’Associació Ca Saforaui, la qual rebrà el menjar i productes d’higiene recaptats per la solidària iniciativa. Encara que l’entrada és gratuita, els i les visitants aportaran tant aliments no peribles com productes d’aseo personal.

Esta edició fa un especial homenatge al director Paolo Pasolini, però hi haurà obres per a tots els gustos i edats com, entre d’altres, «La novia cadáver», la filmació de por «No matarás», o «El olvido que seremos». Així, les 22 pel·lícules que es projectaran al llarg de la temporada en els districtes de Beniopa, Benipeixcar, el Centre Històric, Corea, l’El·líptica, el Grau, els Marenys de Rafalcaid, Marxuquera, el Raval, Roís de Corella i Santa Anna. Com a novetat, enguany se sumen els barris de Kentucky i Venècia ubicats a la platja del municipi. Entre els objectius d’esta llarga llista de barriades està el de la descentralització del programa cultural de la ciutat. Poc a poc, l’Ajuntament fomenta la realització d’espectacles i iniciatives més enllà del Centre Històric. «Era important fer que la gent del barri puga gaudir de la pel·lícula i, també, que altra persona puga anar a veure-la tot i que no siga de la barriada», ha expressat Gonzàlez. La finalitat, no obstant això, és «poder donar aliments i productes d’higiene a una entitat social de la ciutat que treballa per a empoderar les famílies més vulnerables i ajudar a fer que tinguen una vida millor», explica l’edil de Cultura. Les projeccions començaran sempre a les 22 hores i acabaran el 26 d’agost a la plaça El·líptica amb la pel·lícula «Charly i la fábrica de chocolate».