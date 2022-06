L’Ajuntament de Ròtova ha iniciat, este cap de setmana, els estudis previs a la recuperació del Cine Cervantes. Del treball s’encarrega un equip d’arqueologia que supervisa el projecte que permetrà descobrir nova informació sobre l’estructura, la fonamentació, la cobertura o l’estat de conservació de l’edifici. La investigació és necessària perquè es tracta d’una zona sensible per la seua proximitat al lloc on se situa l’origen fundacional del poble.