visita. La regidora d’Agermanaments, Liduvina Gil, ha rebut els quatre alumnes d’últim any de Formació Professional (FP) de Vendes del centre Robert Buron de Laval (França), municipi agermanat amb Gandia des de fa quaranta-tres anys. Arthur, Saya, Louann i Quentin van ser seleccionats per buscar espais a Gandia on l’alumnat de FP del centre puga fer les pràctiques. Dalt, els estudiants amb Gil i la seua mestra, informa Alba Escrivà.