El incivismo obliga a poner vigilancia en la piscina municipal de Beniopa

El Ayuntamiento de Gandia ha informado que ha reforzado, mediante guardias de seguridad, la vigilancia en la piscina municipal de Beniopa, donde en los pocos días transcurridos desde su reapertura para el periodo estival se han detectado actitudes incívicas. Las más graves han obligado incluso a cerrar la piscina para renovar, limpiar y desinfectar el agua del vaso.

El incremento de la vigilancia ha sido revelado por la concejala de Deportes, Lydia Morant, en respuesta a la críticas vertidas por el portavoz del Partido Popular, Víctor Soler, que pidió más acciones del Gobierno local para atajar la inseguridad y la sensación extendida de incumplimiento de las normas de baño en ese recinto.

Según Soler, los vecinos aseguran que en la piscina municipal de Beniopa cada uno hace lo que quiere por falta de aplicar las normas de uso al entrar al agua a bañarse» y que usuarios de este servicio municipal relatan que «nadie tiene la autoridad suficiente para hacer cumplir las normas tan básicas como las de no bañarse con ropa que no sea apta para el baño, no comer en el recinto o incluso no defecar dentro del agua».

La concejala de deportes lamentó que «una vez más, el PP aproveche cualquier situación para polemizar», y añadió que esos comportamientos incívicos son «de un grupo reducido de personas que no se comportan correctamente en las instalaciones municipales».

Lydia Morant reconoció no obstante que se ha tenido que cerrar en algún momento la piscina para la limpieza y desinfección del agua y que se ha contratado un vigilante de seguridad que, junto a los socorristas, «serán los encargados de velar por el correcto comportamiento en la piscina» y, obviamente, de avisar a la Policía Local en el caso de que fuese necesario.