Oliva ja té pregoners i directora de bandes per als Moros i Cristians 2022

Els Moros i Cristians d’Oliva ja tenen als encarregats de fer el seu primer Pregó dialogat. Rosa Llopis, empresaria i presidenta de l’Associació de Comerciants del municipi (ACCO) fins al passat febrer, i José Luis Llorca, funcionari del Gabinet d’Alcaldia, inauguraran les festes de 2022 el pròxim 21 de juliol al voltant de les 19 hores.

Llopis i Llorca, seran els encarregats d’inaugurar el nou exercici de la festa més important d’Oliva al primer pregó de la història de la ciutat fet per dos persones.

Així ho confirmen la Federació de Moros i Cristians d’Oliva i la regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Oliva per a unes festes que seran la tornada als carrers de la ciutat després de dos anys de restriccions per la pandèmia.

Per altre costat, la professora del Conservatori Josep Climent d’Oliva i directora d’orquestra, Imma Mateu, dirigirà les dotze bandes que interpretaran l’himne «Oliva 1990» a la plaça de l’Ajuntament al començament de les festes.

La presentació, tant dels pregoners com de la directora de bandes és a les 19.30 hores de hui, dissabte 2 de juliol, al Centre Polivalent, amb la presentació del llibre de festes i l’entrega de regals al capitans i ambaixadors.

Original d’Oliva, Llopis és una empresària local, que ha dedicat tota la seua vida al món de la moda i va ser presidenta de l’ACCO durant 12 anys i fou, també, vicepresidenta de la Federació d’Empresaris de la Safor (FAES). Més enllà de la seua trajectòria professional al municipi, té una forta vinculació amb la festa, a la qual ha col·laborat amb sortejos i certàmens i ha sigut jurat del concurs de putxeros del mig any.

Llorca, per la seua part, ha sigut responsable del protocol de l’Ajuntament del municipi i ha exercit sempre les seues funcions en el Gabinet de l’Alcaldia. Sempre del bàndol moro, ha sigut fester i l’any 1996 fou ambaixador de la Filà Marràqueix , encara que els últims anys ha format part de la Filà Almoràvits. A més, de 2017 a 2019 va ser membre de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, com a responsable de protocol. José Luis és, sobretot, un entusiasta de la festa i un gran innovador, amb una alta dosi de valentia.

La directora de bandes,Imma Mateu Fortuño, és directora d’orquestra titulada per «l’Associated board of the Royal School of Músic» de Londres, titulada superior en flauta travessera i títol elemental de cant, ambdós, pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Ha ampliat estudis, am més, amb els mestres José Lopez Cobos, Jan Cober, Jose Miguel Rodilla, Georges Pehlivanian, Diego Ramon i Lluch i José Rafael Pascual-Vilaplana. Actualment continua els seus estudis de perfeccionament en la direcció d’orquestra i banda amb Rafael Sanz-Espert, i cursa un màster amb els professors Pascual Osa i Roberto Montenegro.

Exercix com a professora de cor i banda infantil en el Conservatori Professional Josep Climent d’Oliva, professora de cor i banda infantil en la Societat Musical Santa Cecília de Guadassuar.

Destaca el seu pas com a directora titular de l’orfeó Josep Climent d’Oliva, i com a directora convidada de la Banda Simfònica i de l’orquestra clàssica de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva.

També és important la seua lluita per la igualtat, rebent premi Euterpe 2018 per a la lluita en la igualtat de gènere en el grup Dones i Banda del qual és una de les seues fundadores.