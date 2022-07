Tavernes aposta pel talent comarcal a l’Orgull 2022

La platja de Tavernes celebra este cap de setmana l’Orgull LGTBIQ+ 2022 amb una programació que començarà a les 21 hores de hui, divendres 1 de juliol, a la Gala dels Premis de la Diversitat. A partir de les 24 hores, tindrà lloc, d’altra banda, la Festa de l’Orgull, a càrrec de la prestigiosa discoteca LGTBIQ+ de la ciutat de València «Deseo 54».

El dissabte 2 de juliol es farà, a les 21 hores, la «Tavernes Beach Pride», on hi hauran tallers sobre diversitat per a totes les edats. Enguany, expliquen des de l’Ajuntament, s’ha apostat per dignificar el treball de les artistes drags locals i comarcals com les valleres Nora la Cantaora i Ginebra Light.

A les 23 hores començarà el musical «La fuerza del destino», d’homenatge a Mecano i tribut al Pop-Rock Espanyol dels anys 80 i 90. Tots els espectacles tindran lloc a la zona Canal San Pablo.