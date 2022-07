Torna el cicle «Literatura a la Plaça» en Benifairó de la Valldigna a partir del dimarts 5 de juliol

Com cada estiu des de fa vuit anys, Benifairó acull el cicle Literatura a la Plaça a partir de les 20 hores del 5 de juliol, amb la presencia de Lourdes Toledo i Juli Capella, traductor i editora de «Crazy brave, una dona valenta», llibre de Joy Harjo.

L’esdeveniment consta de dos vessants: una programació destinada a la població adulta, que tindrà lloc a la plaça Major, i una segona, dirigida als més menuts i menudes del municipi, que es farà a l’avinguda Valldigna.

«Fa vint anys que no havia llegit cap llibre», comenta una veïna del poble, «però a l’estiu compre les obres dels escriptors que venen a la plaça i tinc per a una temporada».

Precisament acostar la literatura actual al públic general és l’objectiu d’esta iniciativa que, per aconsseguir-ho, ofereix un format proper i novedós que, any rere any, expliquen des de l’Ajuntament del municipi, mostra la seua idoneïtat.

El contacte directe amb els autors i autores en un ambient desenfadat combinat a la difusió feta per xarxes socials, permet als lectors i lectores interactuar directament amb els escriptors i escriptores, així com conèixer les seues últimes obres o comentar les seues crítiques i articles a la premsa.

Toni Mollà, autor de «Al tercer toc», Maite Aparisi, escriptora de «Los ruidos de la noche», i Rafa Lahuerta, autor de «Norruega», completen el cartell de la part adulta i estaran al municipi el 12, 19 i 26 de juliol, respectivament.

Els xiquets i xiquetes, d’altra banda, podràn gaudir del contacontes de «Va de Bo i Taure, el tauronet», a càrrec de Mercè Climent, el contacontes d’Ana Canet i el teatre de la companyía «Disparatario», que tindran lloc el 7, 14, i 21 de juliol, respectivament.

Totes les activitats son gratuites i seràn a les 20 hores.