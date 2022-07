La 33 edició del Polisònic omplirà Gandia de talent jove i femení

El festival Polisònic torna al jardí de la Casa de la Marquesa de Gandia sense restriccions, amb un aforament de 600 persones a la seua 33 edició, després de la reducció que va patir a causa de la pandèmia.

El cicle s’encetarà a les 20 hores del dijous 28 de juliol amb l’homenatge al guitarrista, compositor i cantant britànic, Graham Foster per part de la «Graham Foster Band», que comptarà amb l’actuació del mateix artista.

Així ho han anunciat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, Nahuel González, i el tècnic director de la Casa de la Marquesa i organitzador de la iniciativa, Eudald González. Esta edició continua amb un festival que, recorda l’edil, a pesar de la pandèmia «mai s’ha aturat».

La primera serà l’única actuació gratuïta del cicle que, a partir del 29 de juliol, oferirà els seus concerts a les 21.30 hores, per tal de «respectar el descans dels veïns i veïnes de la ciutat», explica el regidor de Cultura.

Enguany, l’Ajuntament de Gandia ha apostat pel talent femení, i així ho demostren les actuacions de «Viktorija Pilatovic Quartet», el grup «La Perra Blanco», l’artista Laureana, o la banda «Koko Jean & The Tonics», liderada per la cantant Koko-Jean Davis.

«Que pràcticament el 50 % de les artistes siguen dones demostra que al món de la música s’està assolint la igualtat», comenta el regidor.

La joventut també té, d’altra banda, un paper protagonista a este Polisònic, ja que, com comenta Eduald González, els finalistes de la passada edició de Got Talent, «Violincheli Brothers» i la «Jove Big Band Sedajazz» oferiran al públic concerts protagonitzats per xiquets i xiquetes que, malgrat la seua curta edat, estan plens d’energia i talent. A més, destaca Nahuel Gonzàlez, els estils d’esta edició són de lo més variats. Des de jazz, soul o rockabilly, fins a sons propis de Nord-amèrica o Cuba, el Polisònic 2022 recull una varietat molt extensa de música per a tots els gustos.

Precisament, esta diversitat permet que, any rere any, les entrades del festival s’esgoten molt prompte i es recuperen els diners que l’Ajuntament de la ciutat ducal aporta per fer funcionar el cicle.

«Els mateixos artistes ens diuen, habitualment, que actuar a la Marquesa és un privilegi tant pel seu entorn natural com per la màgia que es crea als concerts», assegura Nahuel Gonzàlez. Per això, convida a tota la població de la Safor a gaudir i aprendre de la música a un espai únic com ho és el jardí de la Casa de la Marquesa.

L’entrada costa 10 euros, 8 si el comprador té el Carnet Jove o de Pensionista. A més, enguany les persones que vulguen gaudir de totes les actuacions, tenen a la seua disposició dos tipus d’abonaments, un de 4 i altre de 8 concerts, que valen 64 o 36 euros, 48 i 28 euros amb descompte, respectivament.

Tant les entrades individuals com els abonaments poden comprar-se ja a Instaticket o a la Casa de la Cultura. El festival acabarà el 20 d’agost amb l’abans anomenada «Jove Big Band Sedajazz», que posarà punt final a esta 33 edició del festival Polisònic de Gandia.