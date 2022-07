Benirredrà Lliurament de premis del concurs de Fotografies per al Llibre Festes 2022

El passat dijous va tindre lloc el lliurament dels premis del VI Concurs de Fotografia a l’Ajuntament de Benirredrà. L’alcaldessa, Elena Blanco, acompanyada de la regidora Vicky Bordes, foren les encarregades de donar els diplomes a les millors fotografies realitzades que formaràn part del Llibre Festes del 2022. Aquest concurs té l’objectiu d’involucrar al veïnat del municipi a participar de manera directa en tots els actes relacionats amb les festes patronals, com ara, l’elaboració del Llibre de Festes. Entre les fotografies guardonades, el primer premi, dotat amb un valor de 100 euros, el va rebre Carles Durà amb una imatge titulada «Campanades en la nit», que serà part de la portada del llibre. La segona imatge més valorada va ser la de Urte Kriunaite amb el títol «Benirredrà essència» amb un premi de 50 euros. Per últim, el tercer premi el va guanyar Toni Deusa amb la fotografia «L’esclat», guardonat amb altres 50 euros. Aquesta imatge formarà, junt a la segona més votada, part de la contraportada del Llibre de Festes. En les imatges de dalt i d’esquerra a dreta, els premiats amb les autoritats local i les seues obres. Les festes patronals de Benirredrà es celebren cada any al mes d’agost amb la data del día 10 com el dia del patró del poble, Sant Llorenç.