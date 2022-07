El CDR la Safor organitza un debat per a analitzar el despoblament a Castellonet

El Centre de Desenvolupament Rural de la Safor (CDR) ha organitzat, a les 19 hores d’este dijous 7 de juliol, una jornada a Castellonet de la Conquesta, el municipi més afectat pel despoblament de la comarca.

Sota el nom, «Com habitem Castellonet? Passat, present i futur del poble», l’esdeveniment ofereix un taller que permetrà als i les assistents fer un exercici de memòria col·lectiva per tal de recordar com s’habitava a la localitat saforenca des que la seua gent té memòria.

Així, el públic viatjarà al passat per aprendre, entre altres coses, quins eren els oficis i sectors que movien l’economia de Castellonet de la Conquesta i com ha canviat la vida dels seus ciutadans, amb una valoració conjunta de les coses que han empitjorat i millorat al llarg de l’últim segle.

Esta jornada s’organitza dins del programa estatal de COCEDER per a la sensibilització i conscienciació sobre el despoblament i la necessitat d’emprenedoria al món rural. Pla subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que el CDR La Safor està posant en marxa a la comarca des de fa uns anys per reviure i ajudar els llocs més afectats per esta problemàtica.

L’objectiu del taller és fer reflexionar al veïnat i establir, d’altra banda, un debat intergeneracional sobre la realitat, els reptes i les necessitats de la població local i una explicació sobre com este programa treballa per atraure gent a les zones rurals i abordar tots els mals derivats del despoblament.

Tenint en compte que des de 1922 el nombre d’habitants de Castellonet de la Conquesta ha anat variant però no ha tornat a arribar als 240, este tipus de conscienciació resulta necessària per fer complir les previsions de l’alcalde, Juan Espinosa Teruel, que assegura que l’Ajuntament del poble està en constant recerca d’ajudes per «frenar els factors més incipients que provoquen el despoblament i la falta d’habitatge».

Malgrat l’esforç del govern local per prioritzar la qualitat de vida dels seus ciutadans i la millora dels serveis municipals, el gruix de la població està envellida i no hi ha cap motor econòmic que assente i puga atraure habitants a la zona més enllà de l’agrícola, que actualment s’enfronta a una sèrie de reptes i impediments, .

El taller tindrà lloc al carrer del Forn de Castellonet i el CDR La Safor anima a tot els ciutadans i càrrecs institucionals del poble a assistir per tal que puguen aportar la seua visió i opinar sobre les necessitats que, pensen, té el municipi i les solucions que proposen per cobrirles.