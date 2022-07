"Que la afición nos siga apoyando porque volveremos a intentar el ascenso a la LEB Plata"

Mónica Nogueroles reconoce que este martes se quedó "un poco chafada" tras conocer la resolución de la Federación Española de Baloncesto de que Units pel Bàsquet Gandia no iba a ser equipo de la LEB Plata la próxima temporada y que no hay más remedio que seguir en la Liga EBA. La presidenta admite, incluso, que "lo teníamos difícil, pero yo soy de las personas que nunca pierde la esperanza".

Una vez dicho esto, la máxima dirigente de la entidad gandiense apunta que "ahora ya no hay tiempo para más lamentaciones sino para planificar la campaña venidera en la Liga EBA", añadiendo que "en este sentido ya vamos un poco retrasados, pero intentaremos recuperar el tiempo perdido".

Nogueroles quiere lanzarle un claro mensaje a la afición gandiense en base a que "el objetivo de la próxima temporada es subir a la LEB Plata. Que la gente está tranquila, que lo vamos a volver a intentar", destacando que "aunque para ello necesitamos seguir contando con el apoyo de socios, abonados y afición porque Gandia es un club y una ciudad de LEB Plata y en esa categoría es donde debemos estar".

La presidenta confía en confeccionar un primer equipo con el que "nuestros seguidores puedan disfrutar porque por ellos estamos ahí. La afición es nuestra enseña y por la gente que nos apoya somos la envidia de muchos clubs" .

Units pel Bàsquet Gandia continuará la próxima temporada 2022-2023 en la Liga EBA y no ascenderá a la LEB Plata como pretendía la directiva. El club, que no logró el ascenso deportivo, esperaba que alguno de los equipos que sí lo consiguió renunciara a su plaza o también que de los que ya estaban en la categoría dejaran vacante su puesto, en ambos casos por no poder hacer frente a las exigentes condiciones que impone la FEB. Al final no ha podido ser, pese a que la entidad de la capital de la Safor sí que estaba preparada para afrontar el reto, tanto deportiva como económicamente, según sus dirigentes.