Ròtova impulsa la conservació del seu patrimoni cultural i paisatgístic

Ròtova ha presentat el catàleg de proteccions per a la conserva del patrimoni cultural i històric del municipi. Esta elaboració dona pas al manteniment dels béns, la revaloració i el seu llegat a les pròximes generacions, ja que aquestos no són tan coneguts per a la resta de la ciutadania valenciana, així com el reforç dels elements que sostenen el caràcter i personalitat del poble i els seus ciutadans. A més, es pretén que la riquesa cultural i paisatgística que donarà a la localitat tinga un futur ple de d'història i coneixement.

El municipi, que alberga una gran quantitat de riquesa cultural i paisatgística, es troba a la memòria de la seua gent , no obstant no és especialment conegut en altres comarques valencianes. Entre les edificacions, destaca el Palau de Comtes, declarat Bé d'Interés Cultural, o l'església de Sant Bertomeu, considerada Bé de Rellevància Local. A més, fora del nucli urbà, subsisteix el castell de Borró, anunciat com a Bé d’Interés Cultural,i també d'un ampli conjunt d'elements relacionats amb l'arquitectura de l'aigua, el qual naix del riu Vernissa o de les diverses fonts del municipi mitjançant una xarxa de sèquies, bases i aqueductes. Per altra banda, per la part arqueològica del patrimoni cultural de Ròtova destaquen una sèrie de coves que s'han declarat com Bé d'Interés Cultural com són la Cova de les Rates Penades o la Penya Roja o el jaciment de la Sort, associat a una vil.la romana d'una important rellevància històrica i arqueològica. Durant la presentació que es va convertir en un posterior col.loqui, es va destacar la importància de realitzar nous canvis en la trama urbana de Ròtova i reflexionar sobre el futur del municipi. Els assistents van poder preguntar dubtes als experts i contribuir amb noves aportacions. La presentació va finalitzar amb un passeig pel poble.