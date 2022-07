Els fans de Lego troben un espai a la platja de Gandia

Els aficionats de les figures de Lego poden gaudir de l’exposició «Gandia Bricks», que es troba a l’Espai Baladre en la platja de Gandia. Una iniciativa coordinada per l’Ajuntament de Gandia a través del departament de Turisme i Platges amb l’Associació per al Desenvolupament Tecnològic de la Safor.

Este aparador, pensat per als seguidors de Lego, compta amb maquetes creades per particulars, que es distribuiran per temàtiques de les sèries destacades. La exposició estarà fins al 30 d’agost des de les 17 fins a les 22 hores.