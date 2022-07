El gazofilacio de Ciudadanos

Comentaban desde Ciudadanos cuál era su error que les dirige a toda velocidad hacia la desaparición como partido. El error son ellos, Rivera en su momento y ahora Inés Arrimadas.

Pese a que cada vez que se pasa el gazofilacio electoral encadenan un desastre tras otro se creen que siguen siendo imprescindibles y la prueba es pensar que si Inés dimite sería un error.

Habéis cometido un fallo de bulto. Vosotros mismos os cargásteis a las bases, lo que quedaba de aquel Ciudadanos de 2015 se ha evaporado. (Qué distinto protagonismo el Ciudadanos de Ciro, con el de Pascal en Gandia. Decisión vuestra en exclusiva).

En 2015 os ganásteis la confianza de un montón de ilusionados como nosotros que invertimos todo nuestro esfuerzo y creímos en el proyecto, pero en 2019 os quisísteis aprovechar de todo nuestro trabajo poniendo a dedo a vuestros «amiguitos» incompetentes a lo largo de la geografía de toda España, no solo en Gandia. Los que éramos vuestros defensores a ultranza nos convertimos en los principales críticos por haber hecho una política de viejísimos partidos, de enchufismo barato y ningún partido puede crecer sin unas bases solidas.

Lo he dicho en más de una ocasión. Con el trabajo de los concejales de 2015 Ciudadanos obtuvo 57 diputados. Pero para las elecciones municipales de 2019 había que poner, como decía Albert, a «gente guapa», apartando a la gente de 2015 ( la del talento) convencido que era más importante la belleza que el saber y, como decía Rivera, «si hay gente guapa el talento vendrá a nosotros».

Pues eso, a cambiar a los candidatos para las municipales de 2019 a lo largo de la geografía nacional…y llego el momento de pasar el gazofilacio para los votos, ya con los «guapos» como concejales.

Generales de Noviembre de 2019: Ciudadanos 10 diputados (creo que solo quedan 9). Autonómicas Catalanas, de Madrid, Castilla León y por ultimo Andalucía. ¿Cuántos candidatos para las municipales de 2019 cambiasteis en Andalucía?

Nunca la belleza por sí sola enamoró a nadie. Aún hoy Ciudadanos se pregunta qué les ha pasado. Lamentable.

Como en muchas ciudades de España, Cs puso gente tan guapa que incluso antes de acabar la legislatura ya ha desaparecido, o casi (Murcia, Gandía, etc). Inés, cierra la puerta cuando salgas, porque ya no quedan ni los guapos. No hay nada que refundar, no hay bases.

En Gandia, ¿dónde irán esos votos? Este es mi pensamiento en voz alta. La opciones son PP, PSOE y VOX. VOX, está copiando lo de Ciudadanos de 2019 y los recientes dedazos de la dirección nacional cambiando la cúpula local, no ayudan para captarlos.

El PSOE tiene el espejo de las políticas nacionales de Pedro Sánchez, que sinceramente pueden lastrar la labor del PSOE local. Un Partido Socialista con unos principios muy desdibujados a nivel nacional y que le está pasando factura. Último ejemplo Andalucía.

Y el PP. ¡Hay el PP! En este momento se encuentra en una fase ascendente a nivel nacional, el viento va a su favor. Sinceramente, pienso que es el único partido que tiene dos opciones, apostar por la continuidad o salir a ganar. Como presumen, tienen banquillo y solo falta ponerlos a jugar. Todo dependerá del candidato o, mejor aún, de la candidata que pongan al frente del partido.

El resto de partidos no entran en la ecuación. No es esperable que los votos de Ciudadanos se decanten por otras formaciones, más aún, cuando Compromís, de la mano de Mónica Oltra, acaba de entrar en ese club de los partidos carentes de vergüenza. Es duro probar la medicina que se pedía para los demás. Está tocada seriamente la credibilidad de esta formación.

La seriedad y coherencia de Els Verds y el radicalismo ideológico de Podemos son otras opciones para los no votantes de Ciudadanos.

Yo siempre defenderé la moderación y la gestión frente al radicalismo y las ideologías. (Se gobierna para todos, no solo para los míos).

Como decía Adolfo Suárez «quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro».