El Grau recupera la processó de la Verge del Carme i la Mare de Déu Blanqueta

El districte del Grau de Gandia enceta hui divendres, 8 de juliol, les seues festes en honor a la Mare de Déu Blanqueta i a la Verge del Carme. La barriada recupera, després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, la seua programació habitual, sobre tot la processó marinera.

La presentació de les festes ha estat a càrrec del president de la Junta del Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, el tècnic de Política Festiva, Juanjo Reig, el Patró Major de la Confraria de Pescadors del Grau, Domingo Ciurana, la Padrina de les Festes del Grau 2022, Manuela Sánchez, i el seu acompanyant, Kevin Ciurana.

Com ha destacat el regidor grauero Picornell, els actes es desenvoluparan els dos caps de setmana pròxims amb una àmplia programació per a tots els públics, així com despertades, sopars, esmorzars populars, misses, processons i actuacions musicals.

De tot el programa, la jornada més important és la de l’últim día, el 16 de juliol, ja que es celebra la processó marítima de la Mare de Déu Blanqueta i la Verge del Carme. El mateix Picornell assegura que «és la més multitudinària de les que se celebren a Gandia perquè a la gent del Grau i de la ciutat es sumen milers de visitants que estan de vacances o d’altres punts de la Comunitat.

El Patró de la Confradia ha recordat que el programa ha sigut possible gràcies a «l’Autoritat Portuària, Capitania Marítima i Delegació del Govern».

La Padrina de Festes del Grau 2022 ha volgut mostrar «l’alegria inmensa» per formar part del programa carregat d’ambient i festivitats, el qual podran gaudir tant els gandians com veïns d’altres localitats valencianes.

Completaran la programació una Matinal Motera Solidària organitzada per l’Associació Alma d’Acero el diumenge, 10 de juliol, a més d’un concurs internacional d’havaneres amb la participació del Cor Polifònic Malastetiano Di Fano i una banda de l’Orfeó Borja de Gandia.

D’altra banda, al calendari d’actes del Grau de Gandia, el dimecres 13 de juliol està previst al Parc de l’Oller la projecció de la pel·lícula «La novia cadáver» del autor Tim Burton. El dijous 14 a les 20 hores s’inaugura l’exposició de Joan Costa al Centre Social Marcel·lí Pérez amb el nom «Gust de mar». El dia 15 es farà, entre altres activitats, la despertà amb el posterior esmorzar de confrares a la plaça de la Llotja. L’últim dia, tindrà lloc la processó marítima a l’Escullera Nord.