En la nostra ciutat, en altres temps, no hi havia a penes escultures en la via pública, tret d’algunes de caràcter religiós. Una excepció la constituïen els quatre busts de les virtuts cardinals que rematen l’edifici de l’ajuntament, construït entre 1778 i 1781, durant el regnat de Carles III, i refet quasi totalment en els anys 80 del passat segle. La referència a les virtuts de la Prudència, Justícia, Fortalesa i Templança apareix en edificis civils, però també en l’interior d’algunes esglésies. Situats els busts en la balaustrada que corona l’edifici, són unes escultures d’evident factura neoclàssica i llunyana ascendència dels retrats romans, no massa visibles per al vianant.

El costum de mostrar estes virtuts era habitual en el segle XVIII. A València, en la segona meitat d’este segle, s’hi construí el grandiós edifici de la Duana pels arquitectes Felip Rubio i Antoni Gilabert, en estil neoclàssic, però amb alguns elements barroquitzants. Al remat de l’imafront col·locaren l’estàtua del rei Carles III, promotor de l’obra, flanquejada per les de les virtuts de la Justícia i la Prudència, del notable escultor Ignasi Vergara, més conegut per la portalada del palau del Marqués de Dosaigües. L’edifici, com en tantes ocasions, ha anat canviant de destinació, des de fàbrica de tabacs a tribunal de justícia. La lectura de l’esmentat conjunt escultòric és ben pròpia d’una monarquia absolutista, en la qual el rei, dipositari de la sobirania i governant assistit pels atributs corresponents, atorga favors i privilegis als súbdits que s’ho mereixen pels seus servicis a la Corona.

El motiu de les virtuts cardinals en edificis públics, convertit en tòpic, té el seu origen en la important presència de l’ensenyança de l’Ètica en la universitat, basada en el pensament d’Aristòtil, encara que adaptat en nombrosos manuals. Si la fi suprema de l’home és la felicitat, l’aspiració al bé és la finalitat de totes les accions de la persona humana i, per això mateix, la virtut és la verdadera felicitat. S’hi comprén que, des de la rellevància de la felicitat en la Il·lustració, l’ètica aristotèlica passara d’ensenyar-se en la facultat de Teologia a la d’Arts, és a dir, la que explicava més àmpliament la Filosofia, amb una certa intenció d’accentuar l’autonomia de la moral respecte de la religió, un dels grans objectius de la modernitat.

En el context de l’Antic Règim, el fet de proposar l’ideal de les virtuts cardinals per al bon govern de la ciutat significa que la font de l’autoritat municipal procedeix del rei, és a dir, d’aquell que, per voluntat divina, personifica el poder absolut revestit de les més altes qualitats, sobretot de la Justícia, pel seu caràcter de donar a cadascú el que li correspon, i per la Prudència que és la virtut que prepara a la raó pràctica a discernir en cada cas la presència del bé i a elegir els mitjans per a realitzar-lo. La Prudència té els seus actes propis, com són el consultar bé, jutjar bé i manar bé. Aplicat al govern local, l’exercici virtuós de l’autoritat ha de completar-se amb la Fortalesa o la constant subjecció a l’orde de la raó humana i la llei divina, per damunt de qualsevol perill; i la Templança o el domini de la voluntat sobre l’instint. Tot un programa teòric que la complexa realitat de cada dia fa distant i excessivament abstracte, com la representació escultòrica de les virtuts, tan allunyada de la vida a ras de terra.

La picardia popular va fer la seua lectura sobre els busts de les virtuts, amb malèvoles interpretacions sobre el seu significat i el consegüent dicteri sobre la moralitat dels governants. Una vegada més, l’absència d’una pedagogia sobre el poder i el seu control democràtic, possibilitava que els súbdits, encara no ciutadans amb drets, considerara que els que hi entraven sempre n’eixirien rics. Precisament en l’època de la Il·lustració, que tenia un dels seus senyals distintius en l’educació, va ser extingida la universitat i el precari manteniment de l’escola municipal no va ser suficient per a donar una formació adequada per a una etapa històrica que començava a canviar profundament. Tan sols la formació religiosa assegurava uns criteris morals, més basats en la tradició que en el convenciment personal, però que donaven una notable coherència social.

Les virtuts cardinals, adquirides pel propi esforç humà, són el fruit dels actes humans bons i lliures, amb la guia de la raó. La nostra època ha posat en qüestió pràcticament tots els elements que sustentaven el mateix concepte de virtut i les seues concrecions o classes, de tal manera que a penes apareixen, d’una manera sistemàtica, en els continguts educatius. L’ètica de situació pareix la més adequada a una societat sense referents teòrics estables i sense un consens mínim en criteris ètics, tot i que continuarà havent persones prudents, justes, valentes i de trellat, potser sense saber que les escultures que presideixen l’edifici consistorial recorden que la desitjada felicitat passa per la constant aspiració al bé cada dia de la pròpia existència, sempre des de la raó i la llibertat.