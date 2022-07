«Me hubiera gustado la unanimidad»

Si el consenso político entre el Gobierno de Gandia y el principal grupo de la oposición no ha sido la tónica en esta legislatura que se va acabando, menos aún se esperan esos grandes acuerdos en los diez meses que quedan hasta las próximas elecciones.

Se pudo comprobar ayer durante el pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Manuel Prieto, en el que se aprobó una flexibilización del Plan de Ajuste Económico que, previamente, se había negociado con el Ministerio de Hacienda. A pesar de que se trata de un acción positiva, que, entre otros aspectos, permite al ayuntamiento disponer de dos millones de euros más al año para financiar lo que considere oportuno, no se pudo conseguir la unanimidad.

Los dos grupos del Gobierno local, PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia Unida, además del No Adscrito, votaron a favor, pero el PP lo rechazó al no conseguir arrancar un doble compromiso: poner más dinero para amortizar deuda y bajar los impuestos municipales.

El alcalde gandiense lo expresó muy claramente en su última intervención. «Me hubiese gustado la unanimidad», dijo al considerar que esta es una de aquellas cuestiones que marcan el futuro de la institución municipal a muchos años vista y que convendría contar con el apoyo de todos los grupos municipales. Pero el PP, en boca de Víctor Soler, reiteró, como ya hizo el martes pasado, que no ha habido voluntad por parte del Gobierno local para negociar sus propuestas y que por eso no ha sido posible el acuerdo.

Durante el debate, Soler reconoció que lo que se iba a aprobar no era malo. «La cuestión no va de si este acuerdo es bueno o no, sino por qué se adopta», dijo el portavoz del PP, quien a renglón seguido señaló que el Gobierno local dispondrá de esos dos millones más de euros al año para gastarlo en «faranduleo».

La réplica llegó en boca del concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, quien recordó al líder del PP que, aunque el ayuntamiento no estará obligado a ello, el año que viene también está previsto destinar al menos cinco millones de euros extra a liquidar deuda bancaria.

El acuerdo entre Gobierno y oposición no ha sido posible en este campo ni siquiera cuando todos tienen la convicción de que a final del año se aprobará una bajada de impuestos a los ciudadanos, siempre que el ministerio de Hacienda lo permita.

Futuras buenas noticias

Como señaló días antes el alcalde, este acuerdo es el primer paso hacia «futuras buenas noticias», algo que todos interpretan como una reducción impositiva para el año 2023. Y también Víctor Soler lo apuntó ayer dirigiéndose a los grupos del Gobierno: «creo que ustedes bajarán impuestos» en los próximos meses, pero alertó de que entonces esa acción ya tendrá un «tufo electoral» que no caerá bien entre la ciudadanía.

Al margen de la polémica política, en el sentido práctico este nuevo Plan de Ajuste Económico tiene la vocación de ser el último o, como dijo ayer el alcalde, «el que ordena definitivamente la deuda de Gandia». Se trata de extender hasta el año 2050 la devolución de los 272 millones de euros que el ayuntamiento acumula en créditos bancarios, fruto de los excesos de anteriores legislaturas. Esa abultada cifra, que rondó los 350 millones en 2015, se ha ido reduciendo paulatinamente desde entonces, y si efectivamente no hay más cambios, situaría al ayuntamiento en parámetros «normales» de deuda dentro de 28 años, después de pagar anualmente unos 8 millones de euros, dos menos que los que se tienen que poner en la actualidad.