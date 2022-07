Ròtova acull «El tutor burlat», l’òpera del projecte cultural «Les Arts Volants»

El municipi saforenc de Ròtova rebrà el pròxim dimecres 13 de juliol a les 21.30 hores, l'òpera «El tutor burlat», de la mà del projecte de difusió cultural «Les Arts Volants». Aquesta obra serà interpretada per cantants del Centre de Perfeccionament acompanyats al piano.

La iniciativa cultural, que fa un recorregut per tots els racons de la província de València, té com a objectiu apropar el món de l'òpera amb les apassionades trames carregades de música, drama i comèdia. «El tutor burlat» és una obra del autor valencià amb renom internacional Vicente Martín i Soler. Esta narra una història amable, jovial i fresca, i fa una evolució en cerca i defensa de la llibertat i de l'amor per damunt de la convenció i conveniència, així com exhibix el posicionament social de la dona en els anys anteriors a la Revolució Francesa.

L'obra es podrà gaudir a l'aparcament de les Escoles Velles i l'entrada és lliure fins completar l'aforament.

El mateix matí de la representació, s'ha organitzat un taller a la Nau d'Usos Múltiples de Ròtova per a donar a conéixer els detalls darrere del escenari, per exemple, com es duu a terme el procés creatiu o quins equips formen part d'aquest. La trobada té com a finalitat presentar el procés de treball tant d'esta producció com qualsevol altra programada en el Palau de les Arts. Les places són limitades i està dirigit a públic major de 12 anys. La inscripció es pot fer a l'Ajuntament de Ròtova.