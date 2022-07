hacia el apagón plenario

Anteayer se celebró un pleno extraordinario en Gandia en el que se votó el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el ayuntamiento gandiense que permitirá flexibilizar el pago de la deuda. Un trámite institucional necesario para dar forma legal a una negociación sin duda ventajosa para la ciudad que ampliará el margen de maniobra económico del gobierno local tras dos mandatos centrados en la contención del gasto bajo la supervisión del Estado. Sin embargo, esa operación de carácter técnico recibía los votos en contra del PP, que en la sesión plenaria del jueves volvió a demostrar que ha agotado las últimas reservas de sentido común que los más despistados aún le suponían. Ni siquiera en cuestiones de indudable interés para los ciudadanos la derecha local fue capaz de estar a la altura de las circunstancias. Ejercer una oposición contundente y a la vez sensata se encuentra más allá de las posibilidades del líder popular, lo cual tampoco es una novedad, pues lleva en ese plan la friolera de siete años.

En el pleno del viernes Soler volvió a triturar por enésima vez la lógica y la estética parlamentarias con la desfachatez acostumbrada. Si ya era una escena demencial ver cómo un político que formó parte en lugar destacado del gobierno que provocó la intervención de las cuentas municipales daba lecciones responsabilidad política y escrupulosidad contable, verle defender la idea de que el apoyo del PP local al acuerdo con el Ministerio de Hacienda quedaba sujeto a que el ejecutivo bajase impuestos confirmaba que la oposición había llegado al punto más alto del delirio representativo.

La treta infumable en la que Soler basó su perorata era un caso de falacia de manual, servida con las habituales dosis de suficiencia y cinismo. Del acuerdo del gobierno con el Ministerio no podía derivarse ninguna condición de la que dependiese su virtud política, como pretendía hacer creer Soler, porque solo podía juzgarse como bueno o malo por sí mismo, no en relación con una exigencia agregada, fuese la socorrida bajada de impuestos, la de que el gobierno invitase al PP local a una paella, o la de cualquier otra ocurrencia. Una vez votada la cuestión del acuerdo, a favor o en contra, podía Soler volver a pedir que el gobierno bajase impuestos, acusarle de estar detrás de los crímenes de Jack el Destripador o de lo que le pasara por la cabeza al fantasioso líder popular, ornamentándolo todo con los fakes de rigor. Pero si Soler ni siquiera es capaz de presentar sus propuestas en un pleno municipal con un orden lógico elemental y un mínimo conocimiento del funcionamiento de las instituciones, pues también parece ignorar que la bajada de impuestos no puede emprenderla el gobierno de Gandia sin la autorización del Ministerio, ¿cómo aspira este hombre a gobernar una ciudad? Hasta Pascal Renolt -¡lo que hay que ver!- demostró, señalando indirectamente las limitaciones del líder popular, que se podía ser crítico con el gobierno sin dejar de asumir la importancia de la cuestión presentada a votación en el pleno.

Pero, en la práctica, todo esto tiene una importancia más que relativa, pues, como también recordó el concejal no adscrito, nadie ve los plenos municipales. Así es: con independencia de su importancia, el interés que despiertan las sesiones plenarias se sitúa en torno al centenar de visitas por término medio, según los datos de Youtube, y lo sorprendente es que esa espectacular indiferencia no parece inquietar a la clase política local, aunque sea un impresionante síntoma tanto del pulso participativo real de la ciudad como de la calidad de la información que recibe, que no es ciertamente de primera mano. Ese es, justamente, el entorno en el que germinan los discursos más necios, mendaces y demagógicos, la propuesta de un mundo al revés que cada vez gana más incondicionales y la opinión de que todos los políticos son iguales. Pero, por razones distintas, a ningún partido parece importarle que nos encaminemos, como todo parece indicar, hacia el apagón plenario.