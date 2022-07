«Aunque tengas condiciones y una buena genética es imposible triunfar sin trabajo y sacrificio»

Juanra Pous ha cosechado sus mayores éxitos como atleta de la categoría máster 40 (veterano) . El último de ellos hace apenas una semana cuando se proclamó tetra campeón mundial de los 800 metros lisos en Tampere (Finlandia). Cuando comenzó a correr pertenecía al Club l’Espenta de Oliva y en la actualidad al Club Atletisme Dianium de Dénia.

Usted ha conseguido sus logros como máster. ¿Dónde estaba hasta que llegó a esta categoría?

De joven practicaba atletismo pero lo dejé muy pronto y luego me reincorporé a los 28 años por estar en una buena forma física (salud). Poco después conocí a mi entrenador y comencé en las competiciones.

¿Cómo puede compaginar su actividad profesional diaria (construcción) con la de entrenar y competir al nivel que lo hace?

Porque me encanta correr. Está claro que después del trabajo uno está cansado, pero creo que al nivel que lo hago es por todas las circunstancias que se dan. Cuento con un gran apoyo de mis padres e hija, amigos, entrenador, fisio, y una ciudad como Oliva que siempre me demuestra en la semana de la competición ese apoyo que se necesita para poder rendir al máximo.

¿Tiene algún sueldo o subvención del atletismo o le cuesta dinero entrenar y competir?

Actualmente mi club me sufraga algunos gastos de viajes y tengo premios siempre si hay buenos resultados, pero sí, me cuesta bastante dinero el atletismo.

¿Cómo se definiría usted?

Como una persona trabajadora, constante y competitiva. Es evidente que para llegar a competir a nivel internacional debes tener condiciones físicas y una buena genética, aunque si tienes todo esto y no estas dispuesto a trabajar al máximo y sacrificar muchísimas cosas es imposible.

Sus mayores éxitos son en los 800 metros lisos...

Sí, es mi prueba preferida. Mi cuerpo y genética se adaptan mejor a esta distancia y puedo sacar mi máximo rendimiento.

¿Qué cuota de responsabilidad tiene su entrenador, Franc Beneyto, y su fisio, Sandra Pastor, en sus éxitos?

Tienen el 50 % y siempre lo digo. Este deporte no es individual, aunque lo parezca. Si todo tu entorno: familia, amigos etc… no te apoya al máximo uno solo no es capaz de rendir. Hay que estar muy motivado.

¿Qué éxito de los conseguidos le ha hecho más ilusión?

Seria complicado escoger. Creo que cada título internacional ha sido muy especial porque todos han tenido un camino complicado para llegar a ellos.

¿A quién dedica los éxitos?

Evidentemente a mi familia, amigos, mi ciudad y depende del momento de la competición a alguien en especial que en cada ocasión ha sido diferente.

Usted es un ejemplo para mucha gente pero... ¿Se siente suficientemente reconocido?

La verdad es que sí. En general, toda la gente me felicita y es muy de agradecer.

¿Le incomoda o le gusta que le definan como el atleta albañil o el héroe humilde y modesto?

La verdad es que me es indiferente. Sí, soy albañil, soy de pueblo, para mi el mejor pueblo, y humilde y modesto... pues no sé. Soy como soy con mis defectos y virtudes, como todo el mundo.

¿Cómo ve la salud del atletismo en la comarca de la Safor en general?

A nivel élite es evidente que muchos no pueden destacar, pero aquí tenemos la suerte en estos momentos de tener a Quique Llopis. Creo que tiene aún mucho recorrido y cuando su cuerpo termine de desarrollar creo que tiene posibilidad de traer a la comarca una medalla olímpica. A nivel de escuelas puedo hablar de Oliva, que es la que conozco. Me gusta bastante porque cada año veo mas niños y niñas practicando atletismo. En cuanto a las carreras populares pienso que gozan de una gran salud, tanto en chicas como en chicos. Es la mejor motivación para que la gente haga deporte. Yo mismo, cuando la agenda me lo permite, me gusta correrlas.

¿Hasta dónde cree que puede llegar usted?

Ufff... pues no sé. A nivel deportivo no se puede ganar nada más y a nivel de tiempo me gustaría poder practicar siempre atletismo, aunque si por circunstancias tengo que dejar de competir al menos poder hacer deporte para tener una buena salud que es lo mas importante.