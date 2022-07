L’oliver J. Ll. Roig guanya el concurs de poesia d’Alfara

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la regidoria de Cultura, ha fet entrega dels reconeixements als finalistes i guanyador del seu primer Concurs de Poesia de la població. Josep Lluís Roig i Sala, d’Oliva, ha rebut el primer premi. La seua obra ha sigut publicada per l’editorial Sargantana NPQ, junt amb els versos de la resta de guardonats. Roig també ha rebut com a gratificació un menú degustació per a dues persones en un dels restaurants que formen part de «Tastem l’Horta», Club de Producte Gastronòmic de Turisme Carraixet.

El llibre commemoratiu publicat per l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, fruit d'aquest concurs, està integrat pels 28 millors poemes presentats al certamen i compta amb una il·lustració a la portada del pintor Enric M. Català, veí del municipi. La presentació del llibre i reconeixement als guardonats va ser en un acte en què la lectura dels poemes va ser acompanyada per la guitarra del músic Miquel Pérez Perelló. A l'escenari també es va poder contemplar quatre obres del pintor Enric M. Català. Els diplomes acreditatius foren estregats per Marisa Almodóvar, alcaldessa d'Alfara, i Jaume Martínez, regidor de Cultura. Aquest certamen ha nascut com una eina propera i participativa de foment del valencià.