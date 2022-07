«Estoy seguro de que esto no es un adiós sino un hasta luego»

Units pel Bàsquet Gandia ha confirmado que Alan Kleinjan Rodríguez, no sigue tras 21 años en el club y siete temporadas en el primer equipo. El capitán del conjunto de la Liga EBA no jugará la próxima temporada en el Proinbeni UpB Gandia

El club le agradece su profesionalidad, entrega, lucha y compromiso deportivo que ha demostrado año tras año hacia todos y cada uno de los estamentos que lo conforman. En el comunicado público emitido por UpB Gandia le desean a Kleinjan «muchísima suerte en tus nuevos retos deportivos y los mejores éxitos en el futuro. Te esperamos de nuevo en el que es tu club, tu casa».

Alan Kleinjan Rodríguez (16-03-1997-1,91 metros) tiene 25 años, ha jugado tanto de escolta como de alero, ejerciendo como uno de los jugadores más carismáticos del equipo.

Tuvo el honor de levantar la primera copa de la Lliga Valenciana en la historia del baloncesto gandiense al final del pasado verano, ha disputado cuatro fases de ascenso a la LEB Plata e incluso ha ascendido y competido en esta categoría.

A primera hora de la tarde es Kleinjan el que, a través de las redes sociales del club, protagoniza un vídeo de despedida en el que comienza diciendo que «como habéis visto, no continuo la próxima temporada en UpB Gandia. Ha sido una decisión difícil al igual que hacer este vídeo porque no se me da nada bien. Son 21 años en la que ya considero mi casa, pero han sido diversos factores los que me han llevado a tomar la decisión, que creo que es la mejor para mi, ya no solo a nivel de baloncesto sino también a nivel de estudios, de cercanía, de comodidad...».

El jugador gandiense añade que «también es verdad que se me ha presentado un reto deportivo muy ilusionante que tengo muchas ganas de afrontar ... así que nada, tan solo deciros que os voy a echar muchísimo de menos. Me tranquilla saber que ha sido una decisión tomada en frío, valorando los pros y los contra de dejar el club... pero bueno, lo dicho, voy a echar de menos a la familia que hemos formado aquí en Gandia, a esa afición que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas, sobre todo a la Penya Bigotet. También a mis compañeros los voy a echar muchísimo, muchísimo de menos, y a la directiva que siempre nos ha apoyado en todo».

El capitán de UpB Gandia concluye: «Estoy seguro de que esto no es un adiós sino un hasta luego. Espero que nos veamos pronto y que al club le vaya todo genial porque esté o no esté dentro siempre le voy a desear todo lo mejor».