L’autora Alejandra Miñano guanya el Premi de Poesia Pare Miret de Beniopa

La jove autora Alejandra Miñano ha guanyat el Premi de Poesia de Beniopa Pare Miret, creat fa cinc anys per la Societat Literària Saforíssims, la Junta de Districte de Beniopa, la regidoria de Cultura i l’àrea d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia.

L’obra de Miñano, expliquen els membres del jurat, reuneix qualitats que la destaquen d’entre les 45 peces que s’han presentat al certamen. El sentiment existencial i profund, els motius pròxims, físics i tangibles o el desassossec que la poeta desplega als seus desset versos, son algunes de les característiques que l’han convertit en la guanyadora.

L’autora pujarà a les 20 hores d’este divendres, 15 de juliol, a l’escenari de la Quadra de Beniopa per rebre el seu guardó: l’escultura d’una ploma escrivint en paper blanc, feta per l’artista Josep Basset amb materials reciclats cedits per l’empresa Vicki Foods.

L’acte comptarà amb un recital poètic on es llegiran tant l’obra guanyadora com les finalistes i es lliurarà una «plaquette» amb les obres. A més, hi haurà una introducció del Grup de Cambra de vent-fusta del Centre Musical de Beniopa i actuarà el cantant gandià, Vicent Roig.

Marçal Parcerisa, Mireia Peris, Neus Gómez, Anna Campillo i Ferran Bretó son els finalistes als quals el jurat ha volgut fer menció especial perque el nivell i la qualitat de tots els participants ha sigut molt alt.

Amb el concurs, l’associació pretén rendir homenatge al desaparegut poeta, Francesc Martínez Miret, més conegut com a Pare Miret. Benioper nascut a 1901, provenía d’una família molt humil i, amb només 12 anys, entrà a la Casa Seminari dels Pares Camils a Vic, on va adquirir una sòlida formació en teologia, llatí, grec i les nocions de medicina per complir les seues funcions a l’orde. Allà va descobrir, també, la poesía en llengua catalana, que va convertir en la seua passió.

Enamorat dels versos de Jacint Verdaguer, prompte començà a publicar obres de to jocfloralesc en revistes valencianes, al costat d’autors com Xavier Casp o Martí Domínguez. A 1932, guanyà la Viola d’Or dels Jocs Florals de Lo Rat Penat amb «Enyorança de la Mare dels Desamparats», i, a 1933, l’Englantina d’Or amb «Els Almogàvers».

La seua fructífera carrera literària va ser dràsticament sesgada a l’estiu de 1936, quan, al esclatar la Guerra Civil, morí a mans de la Federació Anarquistà Ibèrica.

En 1987, el CEIC Alfons el Vell publicà la seua obra baix el títol «Esclats Primaverencs». Gràcies a esta iniciativa, el llegat d’este autor saforenc continuà a través de recitals, articles i iniciatives com la de Saforíssims.