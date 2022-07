«Estar en el Mundial ya es un regalo, pero vengo a competir y la meta es pasar a semifinales»

El atleta Quique Llopis y el técnico Toni Puig se encuentran en Estados Unidos desde hace unos días, adaptándose de la mejor manera posible a las nueve horas de diferencia horaria que existen entre la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón, y España. Allí es donde aguardan su participación en el Mundial de atletismo absoluto al aire libre, que se disputa entre el 15 y el 24 de julio. Ambos representan a España en la cita más importante de la temporada.

Quique Llopis, que entra en liza este sábado 16 de julio, asegura que «el Mundial es lo más importante que me ha pasado, es lo máximo, obviamente a excepción de los Juegos Olímpicos», añadiendo que «no me esperaba llegar hasta este nivel cuando empece a hacer atletismo».

Destaca el atleta de Bellreguard que «es una competición en la que no me esperaba participar cuando me lesioné el pasado mes marzo. Para mi ya es un regalo haberme podido clasificar y mi idea es disfrutar, hacerlo lo mejor posible, pero si me tuviera que marcar un objetivo sería el de entrar en semifinales porque hablar de final queda lejos por el alto nivel de los rivales».

El subcampeón de España absoluto y medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo (su primer podio internacional absoluto) asegura que «al Mundial llego bien físicamente, mejor de lo que pensaba que estaría pero con margen de mejora. No sé si estaré a tope en el Mundial, pero en el Europeo de Munich del mes de agosto seguro que saldrá todo, que la preparación tendrá su recompensa».

Haber viajado y compartir el Mundial con Toni Puig, que es su entrenador, «me da tranquilidad y me ayuda a prepararme mejor», apunta el vallista del CA Gandia Alpesa.

En su primera vez en el continente americano, Llopis comenta que «mi gente me dice que disfrute, que de todo lo que pueda y seguro que salen los resultados».