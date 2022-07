Gandia habilita una oficina de turisme per als assistents al Pirata Fest

El Pirata Beach Fest arranca a Gandia hui, dijous 14 de juliol, amb quatre jornades plenes de música i diversió.

Esta edició aposta per la promoció turística més enllà dels festivals, raó per la qual compta amb una oficina que el departament de Turisme de Gandia ha instalat a la zona de acampada fins a l’últim dia d’activitat de la iniciativa, diumenge 17 de juliol, per informar als i les asistents sobre els llocs d’interés i les diferents activitats que ofereix la ciutat ducal.

D’esta manera, les 65.000 persones que, es preveu, gaudiran del Pirata Beach Fest, podran conèixer el municipi amb visites guiades al centro històric, el Grau de Gandia, la Cova del Parpalló o el castell de Bayren, i visitar el Palau Ducal, que ofereix un ampli ventall d’activitats a la temporada estiuenca.

A més, s’han programat una sèrie d’activitats culturals especials per al públic, ampliant, així, la oferta de la localitat.