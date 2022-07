Un «hogar» para los festivaleros del Pirata

Arranca la primera jornada del Pirata Beach Festival 2022. En total se estima que más de 50.000 personas desembarquen en el Parc d’Ausiàs March para disfrutar del ambiente, de la buena música y de la compañía. El espectáculo comienza hoy hasta el domingo 17 de julio, de la mano de una gran variedad de grupos y estilos musicales. A pesar del calor y las altas temperaturas, unas 6.000 personas han escogido la opción de la acampada para seguir día a día el festival.

El Pirata Beach Festival es un evento que acoge cada año a miles de jóvenes , los cuales muchos de ellos y ellas les gusta la variedad de estilos que hay, que van desde el rap, indie, reggae, pop o rock.

Muchos de los asistentes y asistentas son de localidades cercanas de la comarca que aseguran haber venido al festival por el ambiente de fiesta y los cantantes y grupos que acuden al recinto. Aarón, uno de los jóvenes, revelaba ayer a este periódico que «en 2019 me gustó mucho el ambiente y quería repetirlo, ya que durante la pandemia no hemos podido disfrutarlo». Además, otros participantes cuentan que han vivido el festival en varias ediciones seguidas , como en el caso de Leyre, de Buñol, que tiene amigas en Gandia.

Asimismo muchos de ellos y ellas conocían el festival, y especialmente, la capital de la Safor. No es el caso del grupo de Ignacio, que viene de Cartagena y afirma haber disfrutado mucho de la ciudad. «De camino hemos visto la playa y nos ha gustado mucho». El hecho de que jóvenes de fuera de la Comunitat Valenciana visiten el lugar favorece el turismo en Gandia y contribuye a darla a conocer como destino no solo de playa, sino también de festivales.

Entre los planes previos al festival figura darse un baño en la playa o descansar. Sin embargo, hay quienes, como Laia o Nayara, tienen idea de «jugar a las cartas, conocer a gente, o refrescarse pasando un rato en las duchas».

El cartel de esta edición cuenta con más de cincuenta artistas destacados, aunque ha habido algunas modificaciones, ya que estos dos últimos años no ha podido realizarse debido a la pandemia. Entre ellos, se encuentran Ciudad Jara, La Fúmiga, o Nativa.

No obstante, hay un claro favoritismo de los jóvenes por ciertos estilos. Por un lado, destaca el rap como género estrella, y más concretamente, por el cantante Kase-O, el dúo Ayax y Prok, o el grupo Lágrimas de sangre. Por otra parte, bandas como Despistaos, Mago de Oz, la artista Rozalén o el cantante Miki Núñez no han querido perderse el evento en este año tras dos de parón.

Respecto a la comida y bebida, los y las jóvenes lo tienen claro, y es que prefieren acudir a los supermercados más cercanos para aprovisionarse de alimentos durante las jornadas de festival. Javier, uno de los asistentes, dijo que «iremos a los sitios más próximos y baratos».

Van a ser cuatro días cargados de fiestas, diversión y risas, pero también el recinto ha organizado una zona apta para la acampada con una serie de comodidades y necesidades básicas, como son los toldos, baños, duchas, etc. Por lo general, los jóvenes reconocen que los servicios del camping están decentes, aunque admiten que sería necesario que hubiese más sombra, y más en estas jornadas de intensísimo calor.

Berta, una de las chicas de Buñol, cuenta que «habíamos pagado para estar en un sitio a la sombra y resulta que no la hay», a lo que Ignacio añade «cuando entras te explican que si no van mínimo dos personas a la zona de acampada no te conceden la plaza». Una opinión totalmente distinta es la de Sara, de València, que explica que «han sido muy rápidos y muy organizados en comparación con otros festivales, que han sido un caos».

Otra de las cuestiones importantes es evitar las agresiones sexuales en este tipo de eventos, por lo que se ha habilitado el «Punto Violeta». Pese a eso muchas chicas confiesan tener miedo o estar intranquilas ante la situación. Aylin y Nerea, procedentes de València, explican que «la iniciativa es buena, pero aun así tenemos miedo, por eso tratamos de no ir solas en ningún momento».