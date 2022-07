«Lo importante es que Quique compita con los mejores y vea sus posibilidades de futuro»

El entrenador nacional de atletismo de Gandia, Toni Puig, lleva ocho días en Estados Unidos, donde va a participar en el campeonato del mundo, que se disputa desde hoy hasta el 24 de julio, como miembro del cuerpo técnico de la Real Federación Española de Atletismo. Su tarea en la selección española es la de responsable de los relevos largos 4 x 400 femeninos y 4 x 400 mixtos. Puig, que elogia a las féminas y al equipo mixto, lamenta que «no tengamos al equipo masculino, que sí estará en el Europeo de Munich».

Puig compaginará su labor de técnico de los relevos con la de estar junto su atleta nº1, el vallista Quique Llopis, que también está en Eugene (Oregón) para correr los 110 metros vallas.

«Estar junto a Quique en Mundial nos da confianza y una cierta tranquilidad en el trabajo (entrenamientos). Aprovecho que estoy en el staff técnico de la selección para estar con Quique, porque hay tiempo de sobra para cumplir con los dos cometidos» destaca Toni Puig.

Añade Toni Puig que «Quique nos dará muchas alegrías. Este Mundial nos coge un poco a contrapié, tras la lesión que sufrió al final de una magnífica temporada en pista cubierta. Parecía que era leve y se complicó. Nos ha retrasado en la preparación. Pero lo importante es que estamos ahí, que él está ahí, que compita con los mejores, como ya hizo en Belgrado, aunque no pasáramos el corte en el Mundial de invierno».

En este Mundial el objetivo de Llopis es pasar un corte (una eliminatoria) para alcanzar las semifinales porque, según Puig, «si no es así, no tiene sentido estar ahí. Es complicado, no es nada fácil, pero lo importante es que él se vea con esas posibilidades de futuro, un futuro muy inmediato, en el que vea que todo es posible. Hay que seguir sumando para llegar bien al Europeo de Munich en agosto, que es el gran objetivo de 2022».

Toni Puig ya ha estado en cuatro Mundiales con atletas como Toni Andrés y David Melo y «sigo ahí, al pie del cañón, que es algo que me satisface y enorgullece».