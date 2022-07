El Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia ya conoce a sus rivales de la fase regular en la Liga EBA 2022-2023. El equipo de la Safor queda encuadrado en el grupo B de la conferencia E formado por 13 equipos.

Los rivales del conjunto gandiense serán SCD Carolinas Alicante, CB Jorge Juan A Tártaros de Novelda, UCAM Murcia CB, Servigroup Benidorm, AD Infante de Murcia, Organic Ager CB Begastri de Cehegín (Murcia), Eset Ontinet de Ontinyent, CB Ilicitano-Caja Rural Central de Elche, Sercomosa Molina Basket de Molina de Segura (Murcia), La Salud Archena (Murcia), CB Ifach Calp y Lucentum Alicante.

El Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia iniciará la competición en la cancha del Lucentum de Alicante el primer fin de semana del mes de octubre (día 2), mientras que el primer encuentro en casa será ante el Eset Ontinet el 9 de octubre.

Por otra parte, en esta conferencia E de la EBA también se encuentra el grupo A, que integran 14 clubs: CB Aldaia, NB Torrent, Eurofins-Megalab Alginet, Valencia BC, Tau Castelló B, EB Vila-Real, NB Paterna Power Electronics, CB Puerto de Sagunto, CB Tabernes Blanques, Picken Claret de València, refitel Bàsquet Llíria, CB Manises-Quart A y Jovens l'Eliana.

El campeonato se disputará a doble vuelta de todos contra todos en ambos grupos y se clasificarán para la Final de Conferencia el primer y el segundo clasificado de cada grupo (4), disputándose la Final con los siguientes emparejamientos:1ª Grupo A vs. 1ª Grupo B que determinará el campeón y subcampeón de la Liga EBA Conferencia E, y el 2º Grupo A vs. 2ª Grupo B que determinará el tercer y cuarto clasificado. El número de equipos que participarán en la Fase Final de Ascenso Liga EBA vendrá determinado por la normativa FEB, aunque, si no cambian las reglas, lo normal es que sean tres los clasificados: campeón, subcampeón y tercero de la Final de Conferencia.

Por otro lado, la junta directiva del Units Pel Bàsquet Gandía y Jovi Merencio prolongan un año más su vinculación. Jovi Merencio Moreno (Torrent, 28/03/2000 – 1,94 metros) es capaz de jugar tanto de escolta como de alero y volverá a vestir la camiseta del Proinbeni UPB Gandia la temporada 2022-2023 bajo las órdenes de Alejandro Mesa y Manu Herrera.

Esta será su quinta temporada en Liga EBA y la tercera en Gandia para el joven jugador valenciano de 22 años.