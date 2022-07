Els Moros i Cristians d’Oliva es preparen per a la setmana gran

A falta de menys d’una setmana per al començament de les festes de Moros i Cristians, la ciutat d’Oliva destil·la per tots els racons l’ambient i l’emoció propis d’estes dates. Es deu, en part, al fet que hui dissabte comencen els actes que encaren a la localitat cap a la seua festa gran després de dos exercicis sense poder celebrar-la amb normalitat per la pandèmia.

Els presidents i presidentes de totes les filades, la Junta de Govern i l’abanderat de la Federació de Moros i Cristians (FMiCO), es reuniran, a les 19.30 hores de hui a la plaça de l’ajuntament per iniciar la cercavila de recollida dels càrrecs d’enguany. A les 22 hores, els representants de 2022 seran presentats a l’escenari del parc de l’Estació acompanyats pels seus guerrers i guerreres. Així, Rosanna Lloret Ferrer i Susana Ferrer Salort, capitanes cristiana i mora, respectivament, desfilaran, junt amb l’abanderada i l’abanderat d’un i l’altre bàndol, entre vítors i aplaudiments. A continuació, es donarà pas als carrecs de les onze filades que hi han a la localitat. «És moment de cridar ben fort que tornem a baixar Loygorri», afirma el president de la FMiCO, Óscar Prieto. Després del parèntesi pel covid, el cap de la Federació agraeix «l’esforç i sacrifici de totes les comissions». D’altra banda, a les 20.30 hores de demà, diumenge 17 de juliol, tindrà lloc el tradicional concert-festival de música festera, a càrrec de l’Associació Artístic Musical d’Oliva. Plena de les millors marxes de Moros i Cristians, l’actuació, dividida en dues parts, serà a la plaça de Sant Roc, i comptarà amb la col·laboració de la Colla Sarabanda, també del municipi. Abans, l’espectacle es feia a l’esplanada del Castell, però enguany s’ha decidit canviar la ubicació per descentralitzar la celebració i millorar l’audició, a més de fer un homenatge al lloc on va nàixer la festa olivera a 1921. El pròxim 21 de juliol començaran els quatre dies de les esperades festes.