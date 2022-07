Important donació històrica al Museu Faller de Gandia

festes. La família Cañada-Lledó ha fet una donació al Museu Faller de Gandia gràcies a la qual s’exposarà part de la indumentària valenciana que va lluir Inés Cañada Lledó quan va ser Fallera Major l’any 1972. En l’exposició es podran veure els dos vestits de fallera oficials, dues casulles confeccionades per la Casa Insa, dos jocs de manteletes, els cancans, els llaços i els dos parells de sabates. También hi ha les agulles de l’adreç amb les quals es pentinava els cabells de valenciana, el Gesmil d’Or imposat per Josep Lloret i la banda oficial de Fallera Major l’any 1972. Inés és filla d’Ana Lledó Aranda, Fallera Major de Gandia l’any 1944. Aquell any es ressorgia de les cendres de la terrible guerra civil, igual que ara s’ix de la pandèmia del Covid-19. En el moment de la donació Inés deia emocionada que es sentia orgullosa de ser, amb sa mare, les primeres «mare i filla» que han sigut, les dues, Falleres Majors de Gandia. Aquell mateix any de 1944 Ernesto Cañada Blanch, va ser nomenat Faller Major de Gandia, el marit d’Ana i pare d’Inés va ser el primer i únic Faller Major de la ciutat, un home que, malgrat que és de Borriana, va ser captivat que les festes gandianes i amb molt d’honor va rebre el càrrec, per la qual cosa, ha cedit al Museu una còpia del pergamí acreditatiu realitzat oficialment per l’autor López Rancaño. També es poden veure fotografies d’Ana Lledó (Fallera Major de 1944) amb l’alcalde Hibernón Gregori Bañuls i la corporació d’aquells anys o visites a la Beneficència, entre altres.