En marenys de Rafalcaïd también pagan impuestos

La urbanización de Marenys de Rafalcaïd en Gandia es el cuento de nunca acabar. El olvido y abandono que sufre no es más que fruto de la dejadez, la desidia y la mala gestión de un gobierno incapaz de solucionar los problemas que persisten desde hace más de 20 años. Se trata de un barrio con vecinos que viven todo el año y que, en periodo estival, se incrementa la población y los visitantes para disfrutar de la tranquilidad de la zona y el encanto de su playa.

Los vecinos llevan dos décadas reclamando, como cualquier otro gandiense, que se atiendan las necesidades del barrio pero es que cuando las cosas no empiezan bien, difícilmente acaban como debieran. Y así ocurre.

La triste realidad está a la vista de cualquiera. Aquí no se inventa nada. El Gobierno municipal ha realizado obras en primera línea sin la autorización preceptiva de Costas o, lo que es lo mismo, ha cometido una ilegalidad flagrante. La limpieza del barrio, entendiendo por ello la frecuencia del vaciado, limpieza y mantenimiento de los contenedores es evidente (revisen la contrata); las papeleras rebosan desperdicios durante días (aumenten la frecuencia de vaciado, al menos en verano); los imbornales o están taponados o, simplemente, no existen (soluciónenlo o dejen de llamarlo «urbanización» porque cuando llueve los vecinos entran en sus casas con el agua por la rodilla); hay solares públicos y privados en los que las cañas y la maleza proliferan a sus anchas (limpien los públicos, como es de obligación municipal y actúen de oficio en los privados); los mosquitos encuentran en la zona su paraíso particular (fumíguese con la frecuencia necesaria); los niños no disponen de un parque infantil en condiciones (mucho presupuesto participativo pero esperaremos a que llegue el periodo electoral y ya se ejecutará); se permite la entrada en parcelas privadas de máquinas de las obras generales sin autorización de los propietarios (hagan las cosas bien y nos ahorraremos todos pagar las indemnizaciones del desaguisado con dinero público); las pasarelas sobre la arena por colocar a principio de la temporada turística, los restos de cañas en la playa por limpiar con el peligro que comporta (recuerden que verano es todos los años en la mismas fechas, es sencillo); el soterramiento del trazado aéreo del tendido eléctrico y telefonía se está ejecutando y ya se comenta que no se va a poder concluir en su totalidad (después de 20 años ya deberían tenerlo claro, ¿o no?); la señalética incomprensible (renueven y actualícenla), la limitada anchura de las aceras en las que se incluyen farolas (una oda a la accesibilidad…) Y así todo…

No hay gestión. Lo que falta aquí es una planificación adecuada y seria, con un cronograma y presupuesto a cumplir en los plazos que se establezcan, con seriedad, con rigor, sin mentir ni engañar a las personas, sin crear falsas expectativas y consensuando con los vecinos.

Esto no es una competición deportiva. No se puede tolerar que haya ni barrios ni ciudadanos de primera y de segunda. Si somos buenos para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, también lo somos todos para que se cumplan nuestros derechos. Hágase. En Marenys de Rafalcaïd también pagan impuestos.